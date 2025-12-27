https://1prime.ru/20251227/kolumbiya-865973979.html

Посол Колумбии сообщил о росте экспорта белья в Россию

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объемы экспорта белья и купальников из Колумбии в Россию за последний год выросли почти на 100%, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. "Возвращаясь к вопросу об увеличении объема экспорта, я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над диверсификацией продукции, поставляемой в Россию. Например, на 86% вырос экспорт воздушных шаров. В сфере моды это продажи женского белья и купальников. Цифры не такие большие, как в предыдущих областях, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта выросли на 99%", - сказал собеседник агентства. Колумбия намерена продолжать работу в этой области для сохранения положительной динамики, отметил он. "Мы также приглашаем российские компании принимать участие в ежегодном бизнес-форуме в Колумбии, где колумбийские экспортеры и потенциальные иностранные покупатели имеют возможность для встречи и переговоров. Мероприятие организует Министерство торговли, промышленности и туризма Колумбии", - добавил посол.

