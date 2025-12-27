Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Колумбии сообщил о росте экспорта белья в Россию - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/kolumbiya-865973979.html
Посол Колумбии сообщил о росте экспорта белья в Россию
Посол Колумбии сообщил о росте экспорта белья в Россию - 27.12.2025, ПРАЙМ
Посол Колумбии сообщил о росте экспорта белья в Россию
Объемы экспорта белья и купальников из Колумбии в Россию за последний год выросли почти на 100%, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T12:33+0300
2025-12-27T12:33+0300
бизнес
россия
колумбия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861779492_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_421d6ba1628c6f0be9ba8b473bb2785a.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объемы экспорта белья и купальников из Колумбии в Россию за последний год выросли почти на 100%, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. "Возвращаясь к вопросу об увеличении объема экспорта, я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над диверсификацией продукции, поставляемой в Россию. Например, на 86% вырос экспорт воздушных шаров. В сфере моды это продажи женского белья и купальников. Цифры не такие большие, как в предыдущих областях, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта выросли на 99%", - сказал собеседник агентства. Колумбия намерена продолжать работу в этой области для сохранения положительной динамики, отметил он. "Мы также приглашаем российские компании принимать участие в ежегодном бизнес-форуме в Колумбии, где колумбийские экспортеры и потенциальные иностранные покупатели имеют возможность для встречи и переговоров. Мероприятие организует Министерство торговли, промышленности и туризма Колумбии", - добавил посол.
https://1prime.ru/20251226/minpromtorg-865927626.html
колумбия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861779492_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_addddd3588e2ddf087d71bfb17ed6c05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, колумбия, москва
Бизнес, РОССИЯ, КОЛУМБИЯ, МОСКВА
12:33 27.12.2025
 
Посол Колумбии сообщил о росте экспорта белья в Россию

Объемы экспорта белья из Колумбии в Россию за год выросли почти на 100%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает одежду в магазине
Продавец раскладывает одежду в магазине - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Продавец раскладывает одежду в магазине . Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объемы экспорта белья и купальников из Колумбии в Россию за последний год выросли почти на 100%, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес.
"Возвращаясь к вопросу об увеличении объема экспорта, я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над диверсификацией продукции, поставляемой в Россию. Например, на 86% вырос экспорт воздушных шаров. В сфере моды это продажи женского белья и купальников. Цифры не такие большие, как в предыдущих областях, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта выросли на 99%", - сказал собеседник агентства.
Стенд Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Минпромторг ведет работу по изменению механизма параллельного импорта
Вчера, 02:56
Колумбия намерена продолжать работу в этой области для сохранения положительной динамики, отметил он.
"Мы также приглашаем российские компании принимать участие в ежегодном бизнес-форуме в Колумбии, где колумбийские экспортеры и потенциальные иностранные покупатели имеют возможность для встречи и переговоров. Мероприятие организует Министерство торговли, промышленности и туризма Колумбии", - добавил посол.
 
БизнесРОССИЯКОЛУМБИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала