Банки нарастили выдачу образовательных кредитов
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российские банки существенно нарастили объем выдачи образовательных кредитов за учебный сезон 2025 года, рассказали РИА Новости в крупнейших российских банках. Образовательный кредит с государственной поддержкой предоставляется на оплату обучения с льготными условиями под 3% годовых. Заемщиком выступает сам учащийся, причем ему для этого не требуется ни подтверждение дохода, ни поручители. Банк перечисляет деньги напрямую в вуз, их нельзя потратить на другие цели. Крупнейшие участники программы - Сбербанк и Т-Банк. В пресс-службе "Сбера" РИА Новости сообщили, что банк в сезоне 2025 года существенно нарастил оформление образовательных кредитов - количество заключенных договоров выросло до 98,6 тысяч, что на 35% больше, чем в прошлый сезон. Руководитель управлений "Кредиты на образование" и "Ипотека" в Т-Банке Иван Сафонов отметил, что в текущий учебный сезон объем выдачи образовательных кредитов вырос более чем в 2,8 раза - до 18,2 тысячи договоров. "Такой рост отражает высокий спрос на образовательные кредиты среди клиентов Т-Банка, а также рост популярности государственной программы в целом", - пояснили в банке. При этом Сбербанк в нынешнем году выдал таких кредитов на 18,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя годом ранее, а Т-Банк - более чем на 7 миллиардов рублей. "В 2024-2025 годах структура заемщиков по образовательным кредитам осталась стабильной: около 60% - студенты бакалавриата, 25% - магистратуры, 10% - специалитета, остальные 5% - аспиранты и слушатели научных программ", - рассказали в Т-Банке.
