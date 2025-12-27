Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251227/makron-865982143.html
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона - 27.12.2025, ПРАЙМ
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон пересматривает свою позицию по поводу общения с Москвой, отдаляясь от воинственно настроенного канцлера Германии Фридриха... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T20:08+0300
2025-12-27T20:08+0300
спецоперация на украине
германия
франция
запад
эммануэль макрон
фридрих мерц
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон пересматривает свою позицию по поводу общения с Москвой, отдаляясь от воинственно настроенного канцлера Германии Фридриха Мерца, заметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии", — написал он.На прошлой неделе французский лидер подчеркнул, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.Позже газета Suddeutsche Zeitung отметила, что в Берлине сдержанно восприняли заявление Эммануэля Макрона о необходимости телефонного контакта с главой России Владимиром Путиным. Так, канцлер ФРГ не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В ответ на слова Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные контакты между лидерами двух стран должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не чтение нотаций.
https://1prime.ru/20251226/ukraina-865960842.html
https://1prime.ru/20251225/putin-865925638.html
германия
франция
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, франция, запад, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир путин
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Путин
20:08 27.12.2025
 
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона

Дизен обратил внимание на смену позиции Макрона по России на фоне воинствующего Мерца

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон пересматривает свою позицию по поводу общения с Москвой, отдаляясь от воинственно настроенного канцлера Германии Фридриха Мерца, заметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии", — написал он.
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Вот и все!" Во Франции резко высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 21:01
На прошлой неделе французский лидер подчеркнул, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
Позже газета Suddeutsche Zeitung отметила, что в Берлине сдержанно восприняли заявление Эммануэля Макрона о необходимости телефонного контакта с главой России Владимиром Путиным. Так, канцлер ФРГ не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".
В ответ на слова Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные контакты между лидерами двух стран должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не чтение нотаций.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине
25 декабря, 23:27
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯФРАНЦИЯЗАПАДЭммануэль МакронФридрих МерцВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала