https://1prime.ru/20251227/makron-865982143.html

"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона

"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона - 27.12.2025, ПРАЙМ

"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон пересматривает свою позицию по поводу общения с Москвой, отдаляясь от воинственно настроенного канцлера Германии Фридриха... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T20:08+0300

2025-12-27T20:08+0300

2025-12-27T20:08+0300

спецоперация на украине

германия

франция

запад

эммануэль макрон

фридрих мерц

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон пересматривает свою позицию по поводу общения с Москвой, отдаляясь от воинственно настроенного канцлера Германии Фридриха Мерца, заметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии", — написал он.На прошлой неделе французский лидер подчеркнул, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.Позже газета Suddeutsche Zeitung отметила, что в Берлине сдержанно восприняли заявление Эммануэля Макрона о необходимости телефонного контакта с главой России Владимиром Путиным. Так, канцлер ФРГ не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В ответ на слова Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные контакты между лидерами двух стран должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не чтение нотаций.

https://1prime.ru/20251226/ukraina-865960842.html

https://1prime.ru/20251225/putin-865925638.html

германия

франция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, франция, запад, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир путин