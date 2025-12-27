https://1prime.ru/20251227/makron-865982143.html
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон пересматривает свою позицию по поводу общения с Москвой, отдаляясь от воинственно настроенного канцлера Германии Фридриха Мерца, заметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии", — написал он.На прошлой неделе французский лидер подчеркнул, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.Позже газета Suddeutsche Zeitung отметила, что в Берлине сдержанно восприняли заявление Эммануэля Макрона о необходимости телефонного контакта с главой России Владимиром Путиным. Так, канцлер ФРГ не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В ответ на слова Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные контакты между лидерами двух стран должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не чтение нотаций.
