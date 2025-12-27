https://1prime.ru/20251227/poezda-865969553.html
Проводникам поездов ФПК не рекомендуют употреблять слова-паразиты
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Проводникам поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) не рекомендуется использовать при общении с пассажирами слова-паразиты и слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, сообщили РИА Новости в компании.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. Работник поездной бригады, сообщили в компании, должен соблюдать нормы вежливости и этикета, проявлять доброжелательность, готовность оказать помощь пассажирам.
"При обслуживании пассажиров работники поездной бригады не должны допускать действий и высказываний, противоречащих нормам этикета. Не рекомендуется употреблять слова-паразиты и слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. При взаимодействии с пассажиром работник поездной бригады должен соблюдать персональную дистанцию", - рассказали в ФПК.
В стандарте обслуживания пассажиров ФПК приведены типовые фразы, которые работники ежедневно используют в стандартных ситуациях.
