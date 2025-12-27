https://1prime.ru/20251227/putin-865982309.html
Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировкой войск
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле. "Сегодня рано утром на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск (сил) Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путин провел совещание", - говорится в сообщении.
