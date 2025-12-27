Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировкой войск - 27.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировкой войск
спецоперация на украине
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле. "Сегодня рано утром на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск (сил) Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путин провел совещание", - говорится в сообщении.
общество , россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
20:19 27.12.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле.
"Сегодня рано утром на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск (сил) Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путин провел совещание", - говорится в сообщении.
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
