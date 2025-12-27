https://1prime.ru/20251227/putin-865982309.html

Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировкой войск

Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировкой войск - 27.12.2025, ПРАЙМ

Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировкой войск

Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле. | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T20:19+0300

2025-12-27T20:19+0300

2025-12-27T20:19+0300

спецоперация на украине

общество

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле. "Сегодня рано утром на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск (сил) Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путин провел совещание", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251226/ukraina-865960842.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин