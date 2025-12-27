Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
2025-12-27T21:08+0300
2025-12-27T21:08+0300
спецоперация на украине
общество
россия
рф
запорожская область
владимир путин
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. "Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в Кремле.
общество , россия, рф, запорожская область, владимир путин
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, Запорожская область, Владимир Путин
21:08 27.12.2025
 
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

Командующие "Центром" и "Востоком" доложили Путину об освобождении Димитрова и Гуляйполя

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в Кремле.
Президент Владимир Путин
Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировкой войск
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯРФЗапорожская областьВладимир Путин
 
 
