Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

2025-12-27T21:08+0300

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. "Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в Кремле.

