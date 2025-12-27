https://1prime.ru/20251227/putin-865982713.html
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. "Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в Кремле.
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в Кремле.
