"Не будет". В Раде сообщили о важном сигнале Зеленскому от Путина и Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп послали важный сигнал Владимиру Зеленскому, акцентируя внимание на необходимости проведения выборов на Украине, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
"Нужно четко понимать: нынешний вопрос выборов был поднят Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. <…> Со стороны Трампа это был четкий сигнал. Я об этом уже писал: этот сигнал означал, что Зеленскому пора на выход. Со стороны Путина этот сигнал означал необходимость перезагрузки власти на Украине, необходимость легитимизации украинской власти — либо через выборы, либо через иные законные механизмы: временное правительство, парламентскую форму, новую юридическую конструкцию", — написал он.
По его утверждению, в ближайшем будущем выборы на Украине не состоятся, так как сперва необходимо освободить территории, оккупированные ВСУ.
Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительным данным, единственной легитимной властью на Украине следует считать парламент и спикера Верховной рады.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский заявил о своей готовности изменить законодательство, чтобы обеспечить их проведение. Он отметил, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в период от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно выдвигает новые условия для проведения выборов, такие как требование прекращения огня.