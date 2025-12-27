Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не будет". В Раде сообщили о важном сигнале Зеленскому от Путина и Трампа
Спецоперация на Украине
"Не будет". В Раде сообщили о важном сигнале Зеленскому от Путина и Трампа
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп послали важный сигнал Владимиру Зеленскому, акцентируя внимание на необходимости проведения... | 27.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп послали важный сигнал Владимиру Зеленскому, акцентируя внимание на необходимости проведения выборов на Украине, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук."Нужно четко понимать: нынешний вопрос выборов был поднят Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. &lt;…&gt; Со стороны Трампа это был четкий сигнал. Я об этом уже писал: этот сигнал означал, что Зеленскому пора на выход. Со стороны Путина этот сигнал означал необходимость перезагрузки власти на Украине, необходимость легитимизации украинской власти — либо через выборы, либо через иные законные механизмы: временное правительство, парламентскую форму, новую юридическую конструкцию", — написал он.По его утверждению, в ближайшем будущем выборы на Украине не состоятся, так как сперва необходимо освободить территории, оккупированные ВСУ. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительным данным, единственной легитимной властью на Украине следует считать парламент и спикера Верховной рады. В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский заявил о своей готовности изменить законодательство, чтобы обеспечить их проведение. Он отметил, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в период от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно выдвигает новые условия для проведения выборов, такие как требование прекращения огня.
украина
сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Рада, ВСУ
20:03 27.12.2025
 
"Не будет". В Раде сообщили о важном сигнале Зеленскому от Путина и Трампа

Дмитрук назвал слова Путина и Трампа о выборах на Украине четким сигналом Зеленскому

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп послали важный сигнал Владимиру Зеленскому, акцентируя внимание на необходимости проведения выборов на Украине, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
"Нужно четко понимать: нынешний вопрос выборов был поднят Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. <…> Со стороны Трампа это был четкий сигнал. Я об этом уже писал: этот сигнал означал, что Зеленскому пора на выход. Со стороны Путина этот сигнал означал необходимость перезагрузки власти на Украине, необходимость легитимизации украинской власти — либо через выборы, либо через иные законные механизмы: временное правительство, парламентскую форму, новую юридическую конструкцию", — написал он.
По его утверждению, в ближайшем будущем выборы на Украине не состоятся, так как сперва необходимо освободить территории, оккупированные ВСУ.
Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительным данным, единственной легитимной властью на Украине следует считать парламент и спикера Верховной рады.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский заявил о своей готовности изменить законодательство, чтобы обеспечить их проведение. Он отметил, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в период от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно выдвигает новые условия для проведения выборов, такие как требование прекращения огня.
16:33
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампРадаВСУ
 
 
