СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским на встрече с Трампом - 27.12.2025
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским на встрече с Трампом
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским на встрече с Трампом
2025-12-27T16:20+0300
2025-12-27T16:20+0300
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу, которая не принесет Киеву успеха, поскольку Украина усложняет нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, пишет Bild"Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа", — рассказал изданию эксперт по безопасности Петер Нойман.По его словам, Трамп не рассматривает Зеленского как равного партнера.Встреча между Трампом и Зеленским состоится во Флориде в воскресенье. На минувшей неделе Трамп выразил уверенность в успешном исходе переговоров с руководителем киевского режима. Однако, несмотря на это, президент США заявил, что предложения Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь значения без его одобрения.
16:20 27.12.2025
 
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским на встрече с Трампом

Bild: встреча Зеленского с Трампом обернется провалом

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу, которая не принесет Киеву успеха, поскольку Украина усложняет нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, пишет Bild
"Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа", — рассказал изданию эксперт по безопасности Петер Нойман.
По его словам, Трамп не рассматривает Зеленского как равного партнера.
Встреча между Трампом и Зеленским состоится во Флориде в воскресенье. На минувшей неделе Трамп выразил уверенность в успешном исходе переговоров с руководителем киевского режима. Однако, несмотря на это, президент США заявил, что предложения Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь значения без его одобрения.
Заголовок открываемого материала