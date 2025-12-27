СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским на встрече с Трампом

https://1prime.ru/20251227/vstrecha-865978470.html
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу, которая не принесет Киеву успеха, поскольку Украина усложняет нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, пишет Bild"Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа", — рассказал изданию эксперт по безопасности Петер Нойман.По его словам, Трамп не рассматривает Зеленского как равного партнера.Встреча между Трампом и Зеленским состоится во Флориде в воскресенье. На минувшей неделе Трамп выразил уверенность в успешном исходе переговоров с руководителем киевского режима. Однако, несмотря на это, президент США заявил, что предложения Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь значения без его одобрения.
