https://1prime.ru/20251227/vuchich-865977834.html

Сербия защитит свои интересы в условиях санкций США, заявил Вучич

Сербия защитит свои интересы в условиях санкций США, заявил Вучич - 27.12.2025, ПРАЙМ

Сербия защитит свои интересы в условиях санкций США, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил, что Сербия защитит свои национальные интересы в условиях санкций США... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T15:44+0300

2025-12-27T15:44+0300

2025-12-27T15:44+0300

нефть

россия

сербия

сша

рф

александр вучич

владимир путин

nis

газпром

mol

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg

БЕЛГРАД, 27 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил, что Сербия защитит свои национальные интересы в условиях санкций США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). "Содержательный разговор с послом РФ с фокусом на энергобезопасность Сербии. Мы особо обсудили последствия санкций США и возможные решения. Я напомнил, что Сербия привержена диалогу и конструктивному сотрудничеству со всеми нашими партнерами в интересах граждан с целью обеспечения энергетической надежности. В соответствии с этим я сказал, что Сербия сможет защитить свои жизненно важные национальные и государственные интересы", - написал Вучич в Instagram*. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила ранее, что венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS. Вучич в минувший четверг подтвердил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании. Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS. Прозападные оппозиционные "Партия свободы и правосудия" (SSP) и SRCE во вторник подали в скупщину (парламент) Сербии инициативу о введении государственного управления в "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США, сообщил глава SSP, бывший мэр Белграда Драган Джилас. Документ сначала должен пройти проверку на формальное соответствие акта законным требованиям со стороны парламента, а затем получить поддержку большинства депутатов, чтобы быть принятым в повестку заседания. Оппозиционным партиям – авторам законотворческой инициативы о госуправлении NIS - принадлежат 23 из 250 мест в парламенте Сербии. Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - миноритариям. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20251219/putin-865717153.html

https://1prime.ru/20251220/vuchich-865752362.html

сербия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сербия, сша, рф, александр вучич, владимир путин, nis, газпром, mol