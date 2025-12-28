https://1prime.ru/20251228/avto-865946559.html

Автоэксперт научил, что делать, если машина не заводится в мороз

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Случается, что даже подготовленные и обслуженные автомобили не заводятся после сильных ночных морозов. Главные ошибки водителей в этой ситуации и правильный алгоритм действий назвал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.Ограничение попыток пускаПо словам эксперта, при первых же неудачных попытках завести машину в сильные морозы с ключа или автозапуском нужно прекратить вращение стартера. При излишней настойчивости можно столкнуться с серьезными последствиями."Из-за отсутствия вспышки в цилиндрах форсунки продолжают подавать топливо, что, в свою очередь, ведет к “заливке” электродов свечей зажигания. Залитые свечи исключают образование искры", - объясняет специалист.Помимо этого, избыточное топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров, снижается компрессия. А если несгоревший бензин попадет в картер, то моторное масло станет разжиженным. Если повезло и двигатель завелся, то ездить на нем без замены масла опасно для ресурса коленвала и поршневой группы.Риски буксировки при низких температурахТранспортировать машину на гибкой связке в сильный мороз небезопасно. Основная сложность - в отказе вакуумного усилителя тормозов, которые не работает при выключенном двигателе. Как поясняет эксперт, это значит, что водителю придется сильнее жать на педаль тормоза.Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля, то буксировка может грозить выходом из строя рулевой рейки, предупреждает Родионов. Загустевшее масло создает чрезмерное давление в полостях системы, что ведет к выдавливанию сальников и дорогому ремонту.Особые ограничения по буксировке касаются машин с АКПП. Такие коробки чувствительны к вращению без циркуляции смазки.Недостатки отогрева на местеУ россиян в последние годы стали популярными услуги по отогреву машины тепловыми пушками прямо на месте стоянки. Но такие методы ведут к риску возгорания, предупреждает автоэксперт. Моторный отсек любого автомобиля содержит пластиковые элементы, проводку и топливные магистрали, которые могут повредиться из-за направленного потока горячего воздуха. Стоит помнить и о наличии топливных паров при использовании открытых нагревательных приборов – это может создать взрывоопасную ситуацию.По словам Родионова, если авто не заводится, важно проверить состояние аккумулятора, топлива, системы зажигания и двигателя. Иногда помогает просто подольше прогреть машину. Если проблема остается, нужно правильно доставить авто в автосервис. Это поможет избежать вторичных повреждений и сохранить ресурс дорогостоящих агрегатов.

