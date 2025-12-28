https://1prime.ru/20251228/indiya-865998450.html

Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол

28.12.2025, ПРАЙМ
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.

экономика

мировая экономика

индия

евразийская экономическая комиссия

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. "Переговоры начались в ноябре, состоялся первый раунд. Я бы сказал, что с обеих сторон есть хорошее понимание того, чего мы хотим достичь. И у обеих сторон также есть политическая воля к достижению этой цели. Так что мы надеемся на быстрый результат", - сказал посол. По его словам, в Индии уверены, что заключение соглашения о зоне свободной торговли поможет преодолеть дисбаланс в двусторонней торговле, увеличив индийский экспорт. "Переговоры с Евразийской экономической комиссией будут ускорены, чтобы мы могли воспользоваться режимом свободной торговли как можно скорее. Это также станет еще одним шагом в устранении торгового дисбаланса", - заключил дипломат.

индия

мировая экономика, индия, евразийская экономическая комиссия, еаэс