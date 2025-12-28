Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251228/indiya-865998450.html
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол - 28.12.2025, ПРАЙМ
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T15:20+0300
2025-12-28T15:20+0300
экономика
мировая экономика
индия
евразийская экономическая комиссия
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. "Переговоры начались в ноябре, состоялся первый раунд. Я бы сказал, что с обеих сторон есть хорошее понимание того, чего мы хотим достичь. И у обеих сторон также есть политическая воля к достижению этой цели. Так что мы надеемся на быстрый результат", - сказал посол. По его словам, в Индии уверены, что заключение соглашения о зоне свободной торговли поможет преодолеть дисбаланс в двусторонней торговле, увеличив индийский экспорт. "Переговоры с Евразийской экономической комиссией будут ускорены, чтобы мы могли воспользоваться режимом свободной торговли как можно скорее. Это также станет еще одним шагом в устранении торгового дисбаланса", - заключил дипломат.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_40:0:959:689_1920x0_80_0_0_3bdd2a794498bd03ba73c407a96d0a19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
15:20 28.12.2025
 
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол

Посол в РФ Кунар: Индия надеется на быстрое заключение соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

© flickr.com / patrikmloeffФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© flickr.com / patrikmloeff
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
"Переговоры начались в ноябре, состоялся первый раунд. Я бы сказал, что с обеих сторон есть хорошее понимание того, чего мы хотим достичь. И у обеих сторон также есть политическая воля к достижению этой цели. Так что мы надеемся на быстрый результат", - сказал посол.
По его словам, в Индии уверены, что заключение соглашения о зоне свободной торговли поможет преодолеть дисбаланс в двусторонней торговле, увеличив индийский экспорт.
"Переговоры с Евразийской экономической комиссией будут ускорены, чтобы мы могли воспользоваться режимом свободной торговли как можно скорее. Это также станет еще одним шагом в устранении торгового дисбаланса", - заключил дипломат.
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДИЯЕвразийская экономическая комиссияЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала