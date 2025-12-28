https://1prime.ru/20251228/integratsiya-866000430.html

Путин продлил переходные нормы по интеграции новых регионов

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении действия ряда временных норм, регулирующих интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские экономическую, правовую и финансовую системы, а также в систему органов власти. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон продлевает переходные положения федеральных конституционных законов 2022 года и уточняет механизмы обращения с имуществом, включая жилые помещения, которые имеют признаки бесхозяйных. Такие объекты будут признаваться публичной собственностью регионов или их муниципалитетов и включаться в соответствующие реестры не позднее 1 января 2030 года. Предусматривается механизм передачи этих помещений проживающим в них гражданам, а также порядок компенсаций россиянам, утратившим право собственности на такое жильё, включая предоставление равнозначных помещений, свободных от прав третьих лиц. Документом также предоставляется правительству право определять особенности закупок для государственных нужд новых регионов в 2026 году. Кроме того, закон закрепляет полномочия созданной правительством рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта - коллегиального органа, отвечающего за управление процессом интеграции и обеспечение жизнедеятельности жителей. Отдельные нормы предусматривают возможность принятия федеральных законов, устанавливающих специальные режимы регулирования отношений, не прописанных в базовых конституционных законах, включая порядок вывода и отчуждения имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного Фонду развития территорий. Такие законы должны определить порядок согласования сделок, механизм установления цены, особенности оценки имущества и случаи, когда сделки осуществляются на торгах или без них.

