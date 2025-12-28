Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил переходные нормы по интеграции новых регионов - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/integratsiya-866000430.html
Путин продлил переходные нормы по интеграции новых регионов
Путин продлил переходные нормы по интеграции новых регионов - 28.12.2025, ПРАЙМ
Путин продлил переходные нормы по интеграции новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении действия ряда временных норм, регулирующих интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T16:03+0300
2025-12-28T16:03+0300
россия
лнр
херсонская область
владимир путин
днр
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении действия ряда временных норм, регулирующих интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские экономическую, правовую и финансовую системы, а также в систему органов власти. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон продлевает переходные положения федеральных конституционных законов 2022 года и уточняет механизмы обращения с имуществом, включая жилые помещения, которые имеют признаки бесхозяйных. Такие объекты будут признаваться публичной собственностью регионов или их муниципалитетов и включаться в соответствующие реестры не позднее 1 января 2030 года. Предусматривается механизм передачи этих помещений проживающим в них гражданам, а также порядок компенсаций россиянам, утратившим право собственности на такое жильё, включая предоставление равнозначных помещений, свободных от прав третьих лиц. Документом также предоставляется правительству право определять особенности закупок для государственных нужд новых регионов в 2026 году. Кроме того, закон закрепляет полномочия созданной правительством рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта - коллегиального органа, отвечающего за управление процессом интеграции и обеспечение жизнедеятельности жителей. Отдельные нормы предусматривают возможность принятия федеральных законов, устанавливающих специальные режимы регулирования отношений, не прописанных в базовых конституционных законах, включая порядок вывода и отчуждения имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного Фонду развития территорий. Такие законы должны определить порядок согласования сделок, механизм установления цены, особенности оценки имущества и случаи, когда сделки осуществляются на торгах или без них.
лнр
херсонская область
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лнр, херсонская область, владимир путин, днр, запорожская область
РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, Владимир Путин, ДНР, Запорожская область
16:03 28.12.2025
 
Путин продлил переходные нормы по интеграции новых регионов

Путин подписал закон о продлении переходных норм для интеграции новых регионов

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении действия ряда временных норм, регулирующих интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские экономическую, правовую и финансовую системы, а также в систему органов власти.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон продлевает переходные положения федеральных конституционных законов 2022 года и уточняет механизмы обращения с имуществом, включая жилые помещения, которые имеют признаки бесхозяйных. Такие объекты будут признаваться публичной собственностью регионов или их муниципалитетов и включаться в соответствующие реестры не позднее 1 января 2030 года. Предусматривается механизм передачи этих помещений проживающим в них гражданам, а также порядок компенсаций россиянам, утратившим право собственности на такое жильё, включая предоставление равнозначных помещений, свободных от прав третьих лиц.
Документом также предоставляется правительству право определять особенности закупок для государственных нужд новых регионов в 2026 году. Кроме того, закон закрепляет полномочия созданной правительством рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта - коллегиального органа, отвечающего за управление процессом интеграции и обеспечение жизнедеятельности жителей.
Отдельные нормы предусматривают возможность принятия федеральных законов, устанавливающих специальные режимы регулирования отношений, не прописанных в базовых конституционных законах, включая порядок вывода и отчуждения имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного Фонду развития территорий. Такие законы должны определить порядок согласования сделок, механизм установления цены, особенности оценки имущества и случаи, когда сделки осуществляются на торгах или без них.
 
РОССИЯЛНРХерсонская областьВладимир ПутинДНРЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала