В Колумбии призвали не соглашаться быть наемниками - 28.12.2025
В Колумбии призвали не соглашаться быть наемниками
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны Колумбии обратилось с призывом к гражданам не соглашаться быть наемниками. "Работа наемника - это не что иное, как международная торговля людьми: тобой манипулируют, увозят в другую страну, помещают в ненадежные условия без какой-либо правовой защиты... Если тебе поступают подобные предложения, скажи "нет". Лучший путь всегда будет здесь, на твоей родине, на стороне закона", - говорится в публикации министерства в соцсети X. Сети, вербующие наемников, не беспокоятся об их благополучии, добавило МО. "Не позволяй себя обмануть", - отмечается в сообщении минобороны. Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро. Руководитель аппарата МО Колумбии Александра Гонсалес через некоторое время рассказала РИА Новости, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "вводят в заблуждение" отставных военнослужащих, отправляя их воевать "в чужие войны в условиях, лишенных достоинства".
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны Колумбии обратилось с призывом к гражданам не соглашаться быть наемниками.
"Работа наемника - это не что иное, как международная торговля людьми: тобой манипулируют, увозят в другую страну, помещают в ненадежные условия без какой-либо правовой защиты... Если тебе поступают подобные предложения, скажи "нет". Лучший путь всегда будет здесь, на твоей родине, на стороне закона", - говорится в публикации министерства в соцсети X.
Сети, вербующие наемников, не беспокоятся об их благополучии, добавило МО.
"Не позволяй себя обмануть", - отмечается в сообщении минобороны.
Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро.
Руководитель аппарата МО Колумбии Александра Гонсалес через некоторое время рассказала РИА Новости, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "вводят в заблуждение" отставных военнослужащих, отправляя их воевать "в чужие войны в условиях, лишенных достоинства".
 
