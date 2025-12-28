https://1prime.ru/20251228/kredit-865946166.html

Эксперт объяснил, почему банки не хотят давать людям кредиты

экономика

кредит

финансы

банки

эльман мехтиев

мсп

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Снижение доступности кредитования частных лиц связано с изменением тактики банков, желающих, как и любой бизнес, максимизировать прибыль и не брать на себя лишние риски, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.“Жизнь кредитных организаций - это поиск и привлечение средств (читай - пассивов) и их размещение (читай - активов). И если вчера наиболее выгодными были активы розничные, то завтра в числе таких могут оказаться кредиты бизнесу”, - указал он.Так, в октябре резко выросло корпоративное кредитование - рынок ищет, где еще есть спрос и, возможно, даже маржа. Поэтому мы увидим рост кредитования МСП и сокращение по физлицам.Дело в том, что если раньше при работе с заемщиком кредиторов заботили прежде всего ставка, сумма и срок займа, то теперь им приходится отвечать и на вопрос “кому даем деньги” в части его уровня долговой нагрузки. Изначально кредиты и займы не составляли значительного риска для финансового здоровья граждан хотя бы потому что розничных кредитов было мало.Однако безудержная гонка граждан за доступными деньгами вынудила ЦБ напомнить всем про необходимость учета долговой нагрузки и даже ее ограничение. Сейчас при выдаче кредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой кредиторы должны создавать под них повышенные резервы. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%.Поэтому, удовлетворив большую часть спроса на кредиты от физических лиц с низким уровнем долговой нагрузки, они не спешат наращивать портфель кредитования более "дорогих" для себя сегментов. Ситуация вряд ли изменится, прежде чем ставки существенно упадут, а экономика вернется к значительному росту, заключил Эльман Мехтиев

