Эксперт объяснил, почему банки не хотят давать людям кредиты - 28.12.2025
Снижение доступности кредитования частных лиц связано с изменением тактики банков, желающих, как и любой бизнес, максимизировать прибыль и не брать на себя лишние риски
кредит, финансы, банки, эльман мехтиев, мсп
Экономика, кредит, Финансы, Банки, Эльман Мехтиев, МСП
02:02 28.12.2025
 
Эксперт объяснил, почему банки не хотят давать людям кредиты

Эксперт Мехтиев объяснил, почему банкам больше невыгодно кредитовать граждан

© Unsplash/Tierra MallorcaКредит, договор
Кредит, договор
© Unsplash/Tierra Mallorca
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Снижение доступности кредитования частных лиц связано с изменением тактики банков, желающих, как и любой бизнес, максимизировать прибыль и не брать на себя лишние риски, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
“Жизнь кредитных организаций - это поиск и привлечение средств (читай - пассивов) и их размещение (читай - активов). И если вчера наиболее выгодными были активы розничные, то завтра в числе таких могут оказаться кредиты бизнесу”, - указал он.
Так, в октябре резко выросло корпоративное кредитование - рынок ищет, где еще есть спрос и, возможно, даже маржа. Поэтому мы увидим рост кредитования МСП и сокращение по физлицам.
Дело в том, что если раньше при работе с заемщиком кредиторов заботили прежде всего ставка, сумма и срок займа, то теперь им приходится отвечать и на вопрос “кому даем деньги” в части его уровня долговой нагрузки. Изначально кредиты и займы не составляли значительного риска для финансового здоровья граждан хотя бы потому что розничных кредитов было мало.
Сделки с недвижимостью - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке
24 декабря, 15:38
Однако безудержная гонка граждан за доступными деньгами вынудила ЦБ напомнить всем про необходимость учета долговой нагрузки и даже ее ограничение. Сейчас при выдаче кредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой кредиторы должны создавать под них повышенные резервы. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%.
Поэтому, удовлетворив большую часть спроса на кредиты от физических лиц с низким уровнем долговой нагрузки, они не спешат наращивать портфель кредитования более "дорогих" для себя сегментов. Ситуация вряд ли изменится, прежде чем ставки существенно упадут, а экономика вернется к значительному росту, заключил Эльман Мехтиев
 
Экономика кредит Финансы Банки Эльман Мехтиев МСП
 
 
