Bloomberg узнало о проблемах владельцев заправок Lukoil в США из-за санкций

Bloomberg узнало о проблемах владельцев заправок Lukoil в США из-за санкций

2025-12-28T12:38+0300

энергетика

бизнес

мировая экономика

сша

лукойл

санкции против рф

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Владельцы автозаправочных станций Lukoil в США оказались в затруднительном положении из-за введенных в отношении компании американских санкций, передает агентство Bloomberg. "Владельцы автозаправочных станций Lukoil в США находятся в подвешенном состоянии из-за санкций против России... Они поставили в затруднительное положение американских владельцев малых бизнесов - операторы автозаправок под брендом Lukoil оказались втянуты в хаос. В то время как Белый дом временно сделал исключение в санкциях для автозаправок, банки и компании, выпускающие кредитные карты, испуганы, в некоторых случаях вынуждая операторов принимать только наличные расчеты. Многие задаются вопросом, как им остаться на плаву", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, в прошлом месяце владельцы бизнесов провели встречу, где франчайзи выступили с сообщениями о своем тяжелом положении, некоторые обвинили американские власти в том, что правительство бросило их. "Около 200 этих независимых владельцев малых бизнесов, американских граждан, сталкиваются с перспективой полностью разрушенного бизнеса за короткий срок", - заявил исполнительный директор New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association Эрик Бломгрен. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.

сша

