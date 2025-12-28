Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, мировая экономика, сша, лукойл, санкции против рф
Энергетика, Бизнес, Мировая экономика, США, Лукойл, санкции против РФ
12:38 28.12.2025
 
Bloomberg узнало о проблемах владельцев заправок Lukoil в США из-за санкций

Bloomberg: владельцы заправок Lukoil в США попали в затруднительное положение

© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© Unsplash/Dawn McDonald
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Владельцы автозаправочных станций Lukoil в США оказались в затруднительном положении из-за введенных в отношении компании американских санкций, передает агентство Bloomberg.
"Владельцы автозаправочных станций Lukoil в США находятся в подвешенном состоянии из-за санкций против России... Они поставили в затруднительное положение американских владельцев малых бизнесов - операторы автозаправок под брендом Lukoil оказались втянуты в хаос. В то время как Белый дом временно сделал исключение в санкциях для автозаправок, банки и компании, выпускающие кредитные карты, испуганы, в некоторых случаях вынуждая операторов принимать только наличные расчеты. Многие задаются вопросом, как им остаться на плаву", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, в прошлом месяце владельцы бизнесов провели встречу, где франчайзи выступили с сообщениями о своем тяжелом положении, некоторые обвинили американские власти в том, что правительство бросило их.
"Около 200 этих независимых владельцев малых бизнесов, американских граждан, сталкиваются с перспективой полностью разрушенного бизнеса за короткий срок", - заявил исполнительный директор New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association Эрик Бломгрен.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
