Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. "Скажем так, у них (Mercedes-Benz - ред.) есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня", - сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Mercedes-Benz ушел с российского рынка в марте 2022 года, а дочерние компании продал в 2023 году дилеру "Автодом".

2025

