Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию - 28.12.2025
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию - 28.12.2025, ПРАЙМ
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T15:42+0300
2025-12-28T15:42+0300
бизнес
россия
промышленность
сергей когогин
камаз
"автодом"
авто
mercedes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865999832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2550761ba9463c702b9f66fedb401f99.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. "Скажем так, у них (Mercedes-Benz - ред.) есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня", - сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Mercedes-Benz ушел с российского рынка в марте 2022 года, а дочерние компании продал в 2023 году дилеру "Автодом".
15:42 28.12.2025
 
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию

Глава "КамАЗа" Когогин: возвращение Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли нужно

Логотип компании Mercedes-Benz
Логотип компании Mercedes-Benz. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.
"Скажем так, у них (Mercedes-Benz - ред.) есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня", - сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Mercedes-Benz ушел с российского рынка в марте 2022 года, а дочерние компании продал в 2023 году дилеру "Автодом".
 
