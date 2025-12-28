https://1prime.ru/20251228/mercedes-866000004.html
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию - 28.12.2025, ПРАЙМ
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T15:42+0300
2025-12-28T15:42+0300
2025-12-28T15:42+0300
бизнес
россия
промышленность
сергей когогин
камаз
"автодом"
авто
mercedes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865999832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2550761ba9463c702b9f66fedb401f99.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. "Скажем так, у них (Mercedes-Benz - ред.) есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня", - сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Mercedes-Benz ушел с российского рынка в марте 2022 года, а дочерние компании продал в 2023 году дилеру "Автодом".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865999832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41b0d084ffd98297e1055843b4cce00f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, сергей когогин, камаз, "автодом", авто, mercedes
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Сергей Когогин, Камаз, "Автодом", Авто, Mercedes
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Глава "КамАЗа" Когогин: возвращение Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли нужно