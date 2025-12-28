Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сообщили о тяжелом положении Украины перед встречей с Трампом - 28.12.2025
Спецоперация на Украине
В США сообщили о тяжелом положении Украины перед встречей с Трампом
В США сообщили о тяжелом положении Украины перед встречей с Трампом - 28.12.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о тяжелом положении Украины перед встречей с Трампом
Президент США Дональд Трамп не может игнорировать серьезные провалы Киева на линии боевого соприкосновения, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:19+0300
2025-12-28T23:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не может игнорировать серьезные провалы Киева на линии боевого соприкосновения, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Украинская сторона проигрывает — и в последние дни она проигрывает быстрее", — отметил он.Эксперт добавил, что Трамп вряд ли захочет продолжать поддержку Зеленского, которого он считает человеком, отказывающимся признавать реальность и рассматривать единственно возможный выход, способный спасти страну в условиях очевидного поражения.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
В США сообщили о тяжелом положении Украины перед встречей с Трампом

Дэвис: Трамп не сможет закрыть глаза на неудачи Киева

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не может игнорировать серьезные провалы Киева на линии боевого соприкосновения, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Украинская сторона проигрывает — и в последние дни она проигрывает быстрее", — отметил он.
Эксперт добавил, что Трамп вряд ли захочет продолжать поддержку Зеленского, которого он считает человеком, отказывающимся признавать реальность и рассматривать единственно возможный выход, способный спасти страну в условиях очевидного поражения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
