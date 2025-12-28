В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов

https://1prime.ru/20251228/sochi-865995450.html

СОЧИ, 28 дек - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи в связи с поздним прибытием воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Сегодня задержано (на более 2 часа) 12 рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи, в том числе в рамках ограничений воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла. Скоплений пассажиров в терминале нет", - говорится в сообщении. По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны на более два часа рейсы на вылет из Сочи по направлению в Тюмень, Санкт-Петербург, Москву, Саратов, Казань и Екатеринбург. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Москвы, Саратова, Казани и Шарм-эль-Шейха. По информации на онлайн-табло, отмененных рейсов в аэропорту Сочи нет. В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.

