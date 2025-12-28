https://1prime.ru/20251228/spetsoperatsiya-865990573.html

Российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР

Российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР - 28.12.2025, ПРАЙМ

Российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР

Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск сорвали четыре попытки ротации ВСУ и снабжение украинских боевиков помощью на транспорте... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T09:35+0300

2025-12-28T09:35+0300

2025-12-28T09:35+0300

спецоперация на украине

россия

общество

константиновка

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863690245_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_32f30299d90c9b384821a05b18fe4e78.jpg

ДОНЕЦК, 28 дек — ПРАЙМ. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск сорвали четыре попытки ротации ВСУ и снабжение украинских боевиков помощью на транспорте на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в тёмное время суток в районе населённого пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ. В результате точных ударов с применением FPV-дронов уничтожены четыре автомобиля противника вместе с перевозимым личным составом и военным имуществом", — говорится в сообщении.

константиновка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , константиновка, всу, минобороны рф