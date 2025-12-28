https://1prime.ru/20251228/spetsoperatsiya-865990573.html
Российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР
2025-12-28T09:35+0300
спецоперация на украине
россия
общество
константиновка
всу
минобороны рф
ДОНЕЦК, 28 дек — ПРАЙМ. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск сорвали четыре попытки ротации ВСУ и снабжение украинских боевиков помощью на транспорте на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в тёмное время суток в районе населённого пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ. В результате точных ударов с применением FPV-дронов уничтожены четыре автомобиля противника вместе с перевозимым личным составом и военным имуществом", — говорится в сообщении.
