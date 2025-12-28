https://1prime.ru/20251228/spetsoperatsiya-865994408.html

ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР

ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР - 28.12.2025, ПРАЙМ

ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР

28.12.2025

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

