ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР - 28.12.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T12:32+0300
2025-12-28T12:32+0300
2025-12-28T12:32+0300
спецоперация на украине
россия
рф
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
