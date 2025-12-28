https://1prime.ru/20251228/ukraina-865989555.html

Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад

2025-12-28T08:38+0300

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X."Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор", — говорится в публикации.Так Кошкович прокомментировал пост фон дер Ляйен, в котором она заявила о намерении Еврокомиссии и в 2026 году продолжать пытаться оказывать давление на Кремль и поддерживать Украину.Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

