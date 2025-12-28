Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад - 28.12.2025
Спецоперация на Украине
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад - 28.12.2025, ПРАЙМ
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом поразило аналитика венгерского Центра... | 28.12.2025, ПРАЙМ
спецоперация на украине
украина
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
владимир зеленский
сша
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X."Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор", — говорится в публикации.Так Кошкович прокомментировал пост фон дер Ляйен, в котором она заявила о намерении Еврокомиссии и в 2026 году продолжать пытаться оказывать давление на Кремль и поддерживать Украину.Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
украина
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
08:38 28.12.2025 (обновлено: 09:27 28.12.2025)
 
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад

Кошкович поразился словам фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

"Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор", — говорится в публикации.
Так Кошкович прокомментировал пост фон дер Ляйен, в котором она заявила о намерении Еврокомиссии и в 2026 году продолжать пытаться оказывать давление на Кремль и поддерживать Украину.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
