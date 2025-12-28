https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-865990443.html

Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обвинил Запад в плохой финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале."Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно", — говорится в публикации.Так же он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

