Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом - 28.12.2025
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
2025-12-28T09:26+0300
2025-12-28T09:26+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
дональд трамп
запад
сша
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обвинил Запад в плохой финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале."Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно", — говорится в публикации.Так же он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
украина, владимир зеленский, дональд трамп, запад, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЗАПАД, США
09:26 28.12.2025
 
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

Зеленский обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обвинил Запад в плохой финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно", — говорится в публикации.

Так же он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЗАПАДСША
 
 
