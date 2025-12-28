Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
Зеленский обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обвинил Запад в плохой финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно", — говорится в публикации.
Так же он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
