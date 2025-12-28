СМИ забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским перед встречей с Трампом
Telegraph: Зеленский получил удар от НАБУ прямо перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил удар прямо перед встречей с главой США Дональдом Трампом, пишет Telegraph.
"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск в здании парламента в Киеве. Это стало новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий скандала с откатами в энергетическом секторе на сумму 76 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в публикации.
Издание указывает на наличие опасений, что новый виток расследования подорвет "легитимность" главы киевского режима в решающий момент, ведь он как раз надеется заручиться поддержкой США по жизненно важным вопросам.
В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число не раскрываются. Однако, как сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди тех, кому предъявили подозрение, есть Юрий Кисель, приближенный к Владимиру Зеленскому и его бывший первый помощник Сергей Шефир.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
