Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
СМИ забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский получил удар прямо перед встречей с главой США Дональдом Трампом, пишет Telegraph. "Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил удар прямо перед встречей с главой США Дональдом Трампом, пишет Telegraph. "Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск в здании парламента в Киеве. Это стало новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий скандала с откатами в энергетическом секторе на сумму 76 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в публикации.Издание указывает на наличие опасений, что новый виток расследования подорвет "легитимность" главы киевского режима в решающий момент, ведь он как раз надеется заручиться поддержкой США по жизненно важным вопросам.В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число не раскрываются. Однако, как сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди тех, кому предъявили подозрение, есть Юрий Кисель, приближенный к Владимиру Зеленскому и его бывший первый помощник Сергей Шефир.Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
13:31 28.12.2025
 
СМИ забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским перед встречей с Трампом

Telegraph: Зеленский получил удар от НАБУ прямо перед встречей с Трампом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил удар прямо перед встречей с главой США Дональдом Трампом, пишет Telegraph.

"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск в здании парламента в Киеве. Это стало новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий скандала с откатами в энергетическом секторе на сумму 76 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
09:26
Издание указывает на наличие опасений, что новый виток расследования подорвет "легитимность" главы киевского режима в решающий момент, ведь он как раз надеется заручиться поддержкой США по жизненно важным вопросам.

В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число не раскрываются. Однако, как сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди тех, кому предъявили подозрение, есть Юрий Кисель, приближенный к Владимиру Зеленскому и его бывший первый помощник Сергей Шефир.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад
08:38
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАКиевУКРАИНА
 
 
