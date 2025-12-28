https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866001143.html

Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Многое может решиться до конца года, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале, комментируя процесс урегулирования конфликта. "Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года и многое может решиться до Нового года..." — говорится в публикации.При этом он добавил, что многое зависит от партнеров. Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

