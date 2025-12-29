Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08:23 29.12.2025
 
"Аэрофлот" перевез на Пхукет более трех миллионов пассажиров за 15 лет

"Аэрофлот" перевез более 3,6 миллиона пассажиров на Пхукет за 15 лет полетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" перевез между городами России и таиландским курортом Пхукет более 3,6 миллиона пассажиров за 15 лет полетов на остров, из них более 2,6 миллиона были перевезены по маршруту Москва - Пхукет, сообщил авиаперевозчик.
"Первый рейс SU555 вылетел из Москвы 29 декабря 2010 года на самолете Airbus A330... За 15 лет на рейсах Аэрофлота между городами РФ и Пхукетом перевезено более 3,6 миллиона пассажиров. Из них более 2,6 миллиона - между Москвой и Пхукетом", - говорится в сообщении.
Пассажиропоток на Пхукет в 2025 году стал рекордным - "Аэрофлот" перевез более 885 тысяч человек, превысив показатель 2024 года на 5,6%. Авиакомпания выполняет рейсы на остров из восьми городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Екатеринбурга.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на новогодние праздники
26 декабря, 11:29
 
