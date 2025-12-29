https://1prime.ru/20251229/aeorflot-866019541.html
"Аэрофлот" перевез на Пхукет более трех миллионов пассажиров за 15 лет
"Аэрофлот" перевез на Пхукет более трех миллионов пассажиров за 15 лет - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" перевез на Пхукет более трех миллионов пассажиров за 15 лет
"Аэрофлот" перевез между городами России и таиландским курортом Пхукет более 3,6 миллиона пассажиров за 15 лет полетов на остров, из них более 2,6 миллиона были | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T08:23+0300
2025-12-29T08:23+0300
2025-12-29T08:23+0300
бизнес
туризм
россия
пхукет
москва
рф
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864980303_0:212:2953:1873_1920x0_80_0_0_c8ff21c7e74f76950bdcd60a768c1854.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" перевез между городами России и таиландским курортом Пхукет более 3,6 миллиона пассажиров за 15 лет полетов на остров, из них более 2,6 миллиона были перевезены по маршруту Москва - Пхукет, сообщил авиаперевозчик. "Первый рейс SU555 вылетел из Москвы 29 декабря 2010 года на самолете Airbus A330... За 15 лет на рейсах Аэрофлота между городами РФ и Пхукетом перевезено более 3,6 миллиона пассажиров. Из них более 2,6 миллиона - между Москвой и Пхукетом", - говорится в сообщении. Пассажиропоток на Пхукет в 2025 году стал рекордным - "Аэрофлот" перевез более 885 тысяч человек, превысив показатель 2024 года на 5,6%. Авиакомпания выполняет рейсы на остров из восьми городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Екатеринбурга. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
https://1prime.ru/20251226/aeroflot-865938244.html
пхукет
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864980303_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_23f585e91c2e8b9357bb57f045d29e63.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, пхукет, москва, рф, аэрофлот
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ПХУКЕТ, МОСКВА, РФ, Аэрофлот
"Аэрофлот" перевез на Пхукет более трех миллионов пассажиров за 15 лет
"Аэрофлот" перевез более 3,6 миллиона пассажиров на Пхукет за 15 лет полетов