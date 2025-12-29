https://1prime.ru/20251229/aeorflot-866019541.html

"Аэрофлот" перевез на Пхукет более трех миллионов пассажиров за 15 лет

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" перевез между городами России и таиландским курортом Пхукет более 3,6 миллиона пассажиров за 15 лет полетов на остров, из них более 2,6 миллиона были перевезены по маршруту Москва - Пхукет, сообщил авиаперевозчик. "Первый рейс SU555 вылетел из Москвы 29 декабря 2010 года на самолете Airbus A330... За 15 лет на рейсах Аэрофлота между городами РФ и Пхукетом перевезено более 3,6 миллиона пассажиров. Из них более 2,6 миллиона - между Москвой и Пхукетом", - говорится в сообщении. Пассажиропоток на Пхукет в 2025 году стал рекордным - "Аэрофлот" перевез более 885 тысяч человек, превысив показатель 2024 года на 5,6%. Авиакомпания выполняет рейсы на остров из восьми городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Екатеринбурга. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.

