Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/aeroport-866048203.html
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи - 29.12.2025, ПРАЙМ
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи
Транспортная прокуратура Сочи контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту, которые связаны с плохими погодными условиями, сообщили в Южной... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:52+0300
2025-12-29T17:52+0300
бизнес
сочи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860268687_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02ba9ecf49dc75e95d9b24dd4671ed54.jpg
СОЧИ, 29 дек - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура Сочи контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту, которые связаны с плохими погодными условиями, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Ранее в сочинской авиагавани сообщали, что семь рейсов "ушли" на запасные аэродромы Владикавказа, Грозного и Минеральных Вод на фоне непогоды в Сочи, еще 13 задержаны. В аэропорту предупредили, что в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. "Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи. По причине плохих погодных условий задерживаются авиарейсы в международном аэропорту Сочи", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортная прокуратура организовала прием граждан в аэропорту.
https://1prime.ru/20251229/aeroport-866044599.html
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860268687_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56f716adfd25e128adc3292ba1ff37d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сочи
Бизнес, СОЧИ
17:52 29.12.2025
 
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СОЧИ, 29 дек - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура Сочи контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту, которые связаны с плохими погодными условиями, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Ранее в сочинской авиагавани сообщали, что семь рейсов "ушли" на запасные аэродромы Владикавказа, Грозного и Минеральных Вод на фоне непогоды в Сочи, еще 13 задержаны. В аэропорту предупредили, что в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды.
"Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи. По причине плохих погодных условий задерживаются авиарейсы в международном аэропорту Сочи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортная прокуратура организовала прием граждан в аэропорту.
Аэропорт Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Аэропорт Калининграда принял пятимиллионного пассажира
17:05
 
БизнесСОЧИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала