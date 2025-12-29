https://1prime.ru/20251229/aeroport-866048203.html

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи

СОЧИ, 29 дек - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура Сочи контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту, которые связаны с плохими погодными условиями, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Ранее в сочинской авиагавани сообщали, что семь рейсов "ушли" на запасные аэродромы Владикавказа, Грозного и Минеральных Вод на фоне непогоды в Сочи, еще 13 задержаны. В аэропорту предупредили, что в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. "Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи. По причине плохих погодных условий задерживаются авиарейсы в международном аэропорту Сочи", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортная прокуратура организовала прием граждан в аэропорту.

