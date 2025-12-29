https://1prime.ru/20251229/belousov-866044220.html

Белоусов рассказал о ситуации в зоне СВО

Белоусов рассказал о ситуации в зоне СВО - 29.12.2025, ПРАЙМ

Белоусов рассказал о ситуации в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по ситуации в зоне СВО доложил президенту России Владимиру Путину, что все идет по плану, очень динамично, с... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T16:52+0300

2025-12-29T16:52+0300

2025-12-29T16:52+0300

спецоперация на украине

россия

рф

андрей белоусов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_3d39d047b858285f2a94bdf0be380c6b.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по ситуации в зоне СВО доложил президенту России Владимиру Путину, что все идет по плану, очень динамично, с опережением темпов. "Все идет по плану, очень динамично. Я бы сказал даже - Валерий Васильевич (Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ - ред.) доложил - с опережением темпов, которые планировались еще изначально", - сказал Белоусов президенту.

https://1prime.ru/20251229/gerasimov-866042801.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, андрей белоусов