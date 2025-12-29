https://1prime.ru/20251229/belousov-866044220.html
Белоусов рассказал о ситуации в зоне СВО
Белоусов рассказал о ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по ситуации в зоне СВО доложил президенту России Владимиру Путину, что все идет по плану, очень динамично, с опережением темпов. "Все идет по плану, очень динамично. Я бы сказал даже - Валерий Васильевич (Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ - ред.) доложил - с опережением темпов, которые планировались еще изначально", - сказал Белоусов президенту.
