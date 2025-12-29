https://1prime.ru/20251229/dnepr-866044090.html
Группировка "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Группировка войск "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья, сообщил командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский. "Группировка войск "Днепр" преодолевает подготовленные рубежи обороны противника. Ведет наступление в направлении города "Запорожья", - сказал Теплинский в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
