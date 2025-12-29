Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группировка "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251229/dnepr-866044090.html
Группировка "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья
Группировка "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья - 29.12.2025, ПРАЙМ
Группировка "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья
Группировка войск "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья, сообщил командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:47+0300
2025-12-29T16:47+0300
спецоперация на украине
запорожье
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866043498_0:0:3388:1907_1920x0_80_0_0_324b0e0f4c6a911383232fded20e754e.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Группировка войск "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья, сообщил командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский. "Группировка войск "Днепр" преодолевает подготовленные рубежи обороны противника. Ведет наступление в направлении города "Запорожья", - сказал Теплинский в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
https://1prime.ru/20251229/gerasimov-866042801.html
запорожье
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866043498_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_1ae71ad26c827614f60bbabdc65c97c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожье, рф, владимир путин
Спецоперация на Украине, ЗАПОРОЖЬЕ, РФ, Владимир Путин
16:47 29.12.2025
 
Группировка "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья

Теплинский: группировка "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Запорожской области
Военнослужащий в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Военнослужащий в Запорожской области. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Группировка войск "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья, сообщил командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский.
"Группировка войск "Днепр" преодолевает подготовленные рубежи обороны противника. Ведет наступление в направлении города "Запорожья", - сказал Теплинский в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Валерий Герасимов - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России
16:36
 
Спецоперация на УкраинеЗАПОРОЖЬЕРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала