Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251229/gerasimov-866042801.html
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России - 29.12.2025, ПРАЙМ
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России
Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:36+0300
2025-12-29T16:36+0300
спецоперация на украине
россия
валерий герасимов
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863263094_0:102:2827:1692_1920x0_80_0_0_2c3b5f8b946fd3f360cf52e2c04d8485.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
https://1prime.ru/20251220/vsu-865757605.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863263094_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_10cd5afb8ac9fda9ad1af36282629447.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, валерий герасимов, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Валерий Герасимов, ВС РФ
16:36 29.12.2025
 
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России

Герасимов: 6460 квадратных километров перешло под контроль России в 2025 году

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Валерий Герасимов. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
20 декабря, 23:02
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВалерий ГерасимовВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала