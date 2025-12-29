https://1prime.ru/20251229/gerasimov-866042801.html
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России
2025-12-29T16:36+0300
спецоперация на украине
россия
валерий герасимов
вс рф
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
