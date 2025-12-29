https://1prime.ru/20251229/gerasimov-866042801.html

Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России

Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России - 29.12.2025, ПРАЙМ

Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России

Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T16:36+0300

2025-12-29T16:36+0300

2025-12-29T16:36+0300

спецоперация на украине

россия

валерий герасимов

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863263094_0:102:2827:1692_1920x0_80_0_0_2c3b5f8b946fd3f360cf52e2c04d8485.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

https://1prime.ru/20251220/vsu-865757605.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валерий герасимов, вс рф