https://1prime.ru/20251229/krizis-866057852.html

СМИ предупредили Зеленского о рисках из-за ситуации в зоне СВО

СМИ предупредили Зеленского о рисках из-за ситуации в зоне СВО - 29.12.2025, ПРАЙМ

СМИ предупредили Зеленского о рисках из-за ситуации в зоне СВО

Владимир Зеленский и его окружение могут спровоцировать серьезные проблемы, наказывая опытных командиров и превращая военных в козлов отпущения, пишет журналист | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T23:23+0300

2025-12-29T23:23+0300

2025-12-29T23:23+0300

спецоперация на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

всу

оон

дмитрий песков

василий небензя

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его окружение могут спровоцировать серьезные проблемы, наказывая опытных командиров и превращая военных в козлов отпущения, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS."На фоне роста недовольства украинским правительством и распространения антизеленских настроений по всей стране возможно, что санкционированные режимом военнослужащие в ближайшем будущем выступят против правительства — через мятежи или попытки переворота", — говорится в публикации.Автор отметил, что недавние продвижения российских войск в зоне СВО привели к сбоям в системе принятия военных решений на Украине. ВСУ, по его словам, не справляются с кризисом на фронте, а ответственность за неудачи перекладывается на командный состав.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин подчеркнул в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

https://1prime.ru/20251229/vstrecha-866057655.html

https://1prime.ru/20251229/popytka-866057337.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, владимир зеленский, киев, всу, оон, дмитрий песков, василий небензя