Нефть дорожает перед выходом статистики по запасам в США

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в понедельник утром перед выходом статистики от Управления энергетической информацией (EIA) минэнерго США по запасам этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Аналитики отмечают при этом нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, что влечет опасения возможных перебоев с поставками. По состоянию на 7.28 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,05% относительно предыдущего закрытия - до 60,87 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,09%, до 57,36 доллара. Позднее в понедельник минэнерго США опубликует еженедельную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. За неделю по 19 декабря запасы сырья уменьшились на 1,27 миллиона баррелей. Влиять на рост нефтяных котировок могут также опасения рынка по поводу поставок сырья на фоне геополитических рисков. "В последнее время нестабильной остается ситуация на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия наносит авиаудары по Йемену, а Иран заявляет, что страна находится в состоянии "полномасштабной войны" с США, Европой и Израилем. Именно это может лежать в основе опасений рынков по поводу возможных перебоев с поставками нефти", - передает агентство Рейтер слова аналитика китайской компании Haitong Futures Яна Аня (Yang An).

