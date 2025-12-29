https://1prime.ru/20251229/neft-866038086.html

Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США

Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в последний понедельник года увеличиваются на 2%, инвесторы ждут, что её запасы в США снизились за неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,01% относительно предыдущего закрытия, до 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,24%, до 58,01 доллара. Позднее в понедельник минэнерго США опубликует еженедельную статистику коммерческих запасов нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 19 декабря они уменьшились на 2,6 миллиона баррелей. "Энергетические рынки продемонстрировали рост, поскольку политические события оказали поддержку ценам на нефть", - цитирует также агентство Рейтер аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph).

