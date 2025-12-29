Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/neft-866038086.html
Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США
Мировые цены на нефть в последний понедельник года увеличиваются на 2%, инвесторы ждут, что её запасы в США снизились за неделю, свидетельствуют данные торгов. | 29.12.2025
2025-12-29T14:46+0300
2025-12-29T14:46+0300
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в последний понедельник года увеличиваются на 2%, инвесторы ждут, что её запасы в США снизились за неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,01% относительно предыдущего закрытия, до 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,24%, до 58,01 доллара. Позднее в понедельник минэнерго США опубликует еженедельную статистику коммерческих запасов нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 19 декабря они уменьшились на 2,6 миллиона баррелей. "Энергетические рынки продемонстрировали рост, поскольку политические события оказали поддержку ценам на нефть", - цитирует также агентство Рейтер аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph).
сша
Новости
ru-RU
нефть, сша
Нефть, США
14:46 29.12.2025
 
Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США

Цены на нефть растут на 2% из-за ожиданий инвесторами снижения ее запасов в США

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в последний понедельник года увеличиваются на 2%, инвесторы ждут, что её запасы в США снизились за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,01% относительно предыдущего закрытия, до 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,24%, до 58,01 доллара.
Позднее в понедельник минэнерго США опубликует еженедельную статистику коммерческих запасов нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 19 декабря они уменьшились на 2,6 миллиона баррелей.
"Энергетические рынки продемонстрировали рост, поскольку политические события оказали поддержку ценам на нефть", - цитирует также агентство Рейтер аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph).
Нефть дорожает перед выходом статистики по запасам в США
07:57
 
Нефть США
 
 
Заголовок открываемого материала