https://1prime.ru/20251229/neft-866038086.html
Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США
Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США - 29.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США
Мировые цены на нефть в последний понедельник года увеличиваются на 2%, инвесторы ждут, что её запасы в США снизились за неделю, свидетельствуют данные торгов. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T14:46+0300
2025-12-29T14:46+0300
2025-12-29T14:46+0300
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в последний понедельник года увеличиваются на 2%, инвесторы ждут, что её запасы в США снизились за неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,01% относительно предыдущего закрытия, до 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,24%, до 58,01 доллара. Позднее в понедельник минэнерго США опубликует еженедельную статистику коммерческих запасов нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 19 декабря они уменьшились на 2,6 миллиона баррелей. "Энергетические рынки продемонстрировали рост, поскольку политические события оказали поддержку ценам на нефть", - цитирует также агентство Рейтер аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph).
https://1prime.ru/20251229/neft-866018166.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша
Нефть дорожает в ожидании снижения запасов в США
Цены на нефть растут на 2% из-за ожиданий инвесторами снижения ее запасов в США
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в последний понедельник года увеличиваются на 2%, инвесторы ждут, что её запасы в США снизились за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,01% относительно предыдущего закрытия, до 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,24%, до 58,01 доллара.
Позднее в понедельник минэнерго США
опубликует еженедельную статистику коммерческих запасов нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 19 декабря они уменьшились на 2,6 миллиона баррелей.
"Энергетические рынки продемонстрировали рост, поскольку политические события оказали поддержку ценам на нефть", - цитирует также агентство Рейтер аналитика IG Акселя Рудольфа (Axel Rudolph).
Нефть дорожает перед выходом статистики по запасам в США