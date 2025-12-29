Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Белоруснефть" достигла рекордного за последние 30 лет объема добычи нефти - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251229/neft-866056106.html
"Белоруснефть" достигла рекордного за последние 30 лет объема добычи нефти
"Белоруснефть" достигла рекордного за последние 30 лет объема добычи нефти - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Белоруснефть" достигла рекордного за последние 30 лет объема добычи нефти
Государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания "Белоруснефть" сообщила о достижении рекордного за последние 30 лет объема годовой добычи в два... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T22:21+0300
2025-12-29T22:21+0300
энергетика
нефть
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания "Белоруснефть" сообщила о достижении рекордного за последние 30 лет объема годовой добычи в два миллиона тонн. "Есть 2 миллиона тонн! В эти минуты компания добилась высочайшего показателя годовой нефтедобычи за последние 30 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В "Белоруснефти" напомнили, что на пик годовой добычи предприятие выходило в 1975 году, когда было добыто около восьми миллионов тонн. Затем уровень добычи ввиду ограниченности запасов и других причин снижался. Наращивание объемов началось лишь в 2017 году. В 2024 году "Белоруснефть" добыла 1,938 миллиона тонн нефти. "В 2026-м планируем выйти на годовой уровень в 2 миллиона 100 тысяч тонн нефти, а к 2030-му - 2 миллиона 300 тысяч. Нас ждет большой комплекс работ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность нашей страны", - заявил начальник нефтегазодобывающего управления Александр Цыбранков. "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. В 2022 году объем добычи нефти в Белоруссии по сравнению с 2021 годом вырос примерно на 75 тысяч тонн и превысил 1,8 миллиона тонн. До этого в течение ряда лет добывалось около 1,7 миллиона тонн нефти. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая.
https://1prime.ru/20251229/lukashenko-866052546.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, белоруссия
Энергетика, Нефть, БЕЛОРУССИЯ
22:21 29.12.2025
 
"Белоруснефть" достигла рекордного за последние 30 лет объема добычи нефти

"Белоруснефть" в 2025 года добыла рекордные за 30 лет два миллиона тонн нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания "Белоруснефть" сообщила о достижении рекордного за последние 30 лет объема годовой добычи в два миллиона тонн.
"Есть 2 миллиона тонн! В эти минуты компания добилась высочайшего показателя годовой нефтедобычи за последние 30 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В "Белоруснефти" напомнили, что на пик годовой добычи предприятие выходило в 1975 году, когда было добыто около восьми миллионов тонн. Затем уровень добычи ввиду ограниченности запасов и других причин снижался. Наращивание объемов началось лишь в 2017 году. В 2024 году "Белоруснефть" добыла 1,938 миллиона тонн нефти.
"В 2026-м планируем выйти на годовой уровень в 2 миллиона 100 тысяч тонн нефти, а к 2030-му - 2 миллиона 300 тысяч. Нас ждет большой комплекс работ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность нашей страны", - заявил начальник нефтегазодобывающего управления Александр Цыбранков.
"Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. В 2022 году объем добычи нефти в Белоруссии по сравнению с 2021 годом вырос примерно на 75 тысяч тонн и превысил 1,8 миллиона тонн. До этого в течение ряда лет добывалось около 1,7 миллиона тонн нефти. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая.
Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2026 год
19:53
 
ЭнергетикаНефтьБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала