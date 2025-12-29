https://1prime.ru/20251229/neft-866056106.html

"Белоруснефть" достигла рекордного за последние 30 лет объема добычи нефти

2025-12-29T22:21+0300

энергетика

нефть

белоруссия

МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания "Белоруснефть" сообщила о достижении рекордного за последние 30 лет объема годовой добычи в два миллиона тонн. "Есть 2 миллиона тонн! В эти минуты компания добилась высочайшего показателя годовой нефтедобычи за последние 30 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В "Белоруснефти" напомнили, что на пик годовой добычи предприятие выходило в 1975 году, когда было добыто около восьми миллионов тонн. Затем уровень добычи ввиду ограниченности запасов и других причин снижался. Наращивание объемов началось лишь в 2017 году. В 2024 году "Белоруснефть" добыла 1,938 миллиона тонн нефти. "В 2026-м планируем выйти на годовой уровень в 2 миллиона 100 тысяч тонн нефти, а к 2030-му - 2 миллиона 300 тысяч. Нас ждет большой комплекс работ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность нашей страны", - заявил начальник нефтегазодобывающего управления Александр Цыбранков. "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. В 2022 году объем добычи нефти в Белоруссии по сравнению с 2021 годом вырос примерно на 75 тысяч тонн и превысил 1,8 миллиона тонн. До этого в течение ряда лет добывалось около 1,7 миллиона тонн нефти. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая.

