На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Итоги переговоров главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского разрушили план Киева, пишет издание "Страна.ua"."Главный итог вчерашних переговоров - поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение..." — говорится в публикации.В материале отмечается, что судя по комментариям главы Белого дома, он выступает за то, чтобы вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум, а через решение парламента.Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.

