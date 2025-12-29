Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251229/peregovory-866020170.html
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа - 29.12.2025, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
Итоги переговоров главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского разрушили план Киева, пишет издание "Страна.ua"."Главный итог вчерашних переговоров - поломан | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T08:34+0300
2025-12-29T08:34+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сша
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_c538736c5b247134b00739c8162ed271.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Итоги переговоров главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского разрушили план Киева, пишет издание "Страна.ua"."Главный итог вчерашних переговоров - поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение..." — говорится в публикации.В материале отмечается, что судя по комментариям главы Белого дома, он выступает за то, чтобы вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум, а через решение парламента.Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866001143.html
https://1prime.ru/20251228/ukraina-865989555.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_a1d51dd8ec8048e1f7bfb9f9fc13144b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Киев
08:34 29.12.2025
 
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

Итоги переговоров Трампа и Зеленского разрушили план Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Итоги переговоров главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского разрушили план Киева, пишет издание "Страна.ua".

"Главный итог вчерашних переговоров - поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:01
В материале отмечается, что судя по комментариям главы Белого дома, он выступает за то, чтобы вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум, а через решение парламента.

Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад
Вчера, 08:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала