МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило для производителей из Калининградской и Амурской областей и Приморского края региональные квоты на вывоз пшеницы и меслина, а также кукурузы и соевых бобов, в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, они будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Квоты на экспорт из Калининградской области пшеницы и меслина установлены в объеме 150 тысяч тонн, для кукурузы - в 80 тысяч тонн. На экспорт кукурузы и соевых бобов из Амурской области - в объеме 150 тысяч тонн и 300 тысяч тонн соответственно. На экспорт кукурузы и соевых бобов из Приморского края квоты на экспорт кукурузы и соевых бобов установлены в объеме 550 тысяч тонн и 200 тысяч тонн соответственно. Отмечается, что внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины установлена в размере 0%. Ранее правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы ЕАЭС в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня.
22:47 29.12.2025
 
Правительство установило региональные квоты на экспорт пшеницы и меслина

Правительство установило квоты на вывоз пшеницы, меслина, кукурузы, сои для трех регионов

Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило для производителей из Калининградской и Амурской областей и Приморского края региональные квоты на вывоз пшеницы и меслина, а также кукурузы и соевых бобов, в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, они будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Квоты на экспорт из Калининградской области пшеницы и меслина установлены в объеме 150 тысяч тонн, для кукурузы - в 80 тысяч тонн. На экспорт кукурузы и соевых бобов из Амурской области - в объеме 150 тысяч тонн и 300 тысяч тонн соответственно.
На экспорт кукурузы и соевых бобов из Приморского края квоты на экспорт кукурузы и соевых бобов установлены в объеме 550 тысяч тонн и 200 тысяч тонн соответственно.
Отмечается, что внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины установлена в размере 0%.
Ранее правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы ЕАЭС в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня.
Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году
