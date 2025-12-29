https://1prime.ru/20251229/pravitelstvo-866056741.html
Правительство установило региональные квоты на экспорт пшеницы и меслина
Правительство установило региональные квоты на экспорт пшеницы и меслина - 29.12.2025, ПРАЙМ
Правительство установило региональные квоты на экспорт пшеницы и меслина
Правительство РФ установило для производителей из Калининградской и Амурской областей и Приморского края региональные квоты на вывоз пшеницы и меслина, а также... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T22:47+0300
2025-12-29T22:47+0300
2025-12-29T22:47+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
рф
амурская область
приморский край
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_35a7363680dcf430b9c3d00d8ca8697c.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило для производителей из Калининградской и Амурской областей и Приморского края региональные квоты на вывоз пшеницы и меслина, а также кукурузы и соевых бобов, в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, они будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Квоты на экспорт из Калининградской области пшеницы и меслина установлены в объеме 150 тысяч тонн, для кукурузы - в 80 тысяч тонн. На экспорт кукурузы и соевых бобов из Амурской области - в объеме 150 тысяч тонн и 300 тысяч тонн соответственно. На экспорт кукурузы и соевых бобов из Приморского края квоты на экспорт кукурузы и соевых бобов установлены в объеме 550 тысяч тонн и 200 тысяч тонн соответственно. Отмечается, что внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины установлена в размере 0%. Ранее правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы ЕАЭС в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня.
https://1prime.ru/20251227/rosstat-865972465.html
рф
амурская область
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_295:0:2215:1440_1920x0_80_0_0_d82ba8c9b57f6f84793e263970751937.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, рф, амурская область, приморский край, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Амурская область, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЕАЭС
Правительство установило региональные квоты на экспорт пшеницы и меслина
Правительство установило квоты на вывоз пшеницы, меслина, кукурузы, сои для трех регионов