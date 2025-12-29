https://1prime.ru/20251229/pravitelstvo-866056741.html

Правительство установило региональные квоты на экспорт пшеницы и меслина

2025-12-29T22:47+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило для производителей из Калининградской и Амурской областей и Приморского края региональные квоты на вывоз пшеницы и меслина, а также кукурузы и соевых бобов, в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, они будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Квоты на экспорт из Калининградской области пшеницы и меслина установлены в объеме 150 тысяч тонн, для кукурузы - в 80 тысяч тонн. На экспорт кукурузы и соевых бобов из Амурской области - в объеме 150 тысяч тонн и 300 тысяч тонн соответственно. На экспорт кукурузы и соевых бобов из Приморского края квоты на экспорт кукурузы и соевых бобов установлены в объеме 550 тысяч тонн и 200 тысяч тонн соответственно. Отмечается, что внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины установлена в размере 0%. Ранее правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы ЕАЭС в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня.

