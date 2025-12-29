Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило новый перечень генерирующих энергообъектов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило новый перечень генерирующих энергообъектов
Правительство утвердило новый перечень генерирующих энергообъектов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило новый перечень генерирующих энергообъектов
Кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, говорится в распоряжении... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T23:37+0300
2025-12-29T23:37+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, говорится в распоряжении правительства. "Утвердить перечень генерирующих объектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка, и технические требования к генерирующим объектам, подлежащим строительству", - сказано в документе. Запланировано строительства многих станций на юге России. Среди них станции в Крыму: три объекта на Трудовой ГТЭС с датами начала поставки мощности в ноябре 2027 года, декабре 2027 года и январе 2028 года и Таврическая ТЭС со сроком ввода в эксплуатацию в июле 2029 года. В Краснодарском крае в перечень объектов на строительство попали три объекта Ударной ТЭС со сроками ввода в июле 2029 года, январе 2030 года и июле 2030 года, два энергоблока Динской ТЭС в январе 2030 года, энергоблок Краснодарской ТЭЦ в ноябре 2028 года, Джугбинской ТЭС в январе 2030 года и Сочинской ТЭС в январе 2033 года. В Московской области и Москве запланировано строительство Каширской ГРЭС (начало поставки мощности в декабре 2030 года), ТЭЦ-25 Новая (в декабре 2027 года) и ТЭЦ-26 Новая (в декабре 2028 года). В Перми будет строиться Пермская ТЭЦ-14, срок ввода которой назначен на январь 2032 года, и Саратовская ТЭЦ-2 со сроком ввода в январе 2034 года.
рф
рф, правительство рф
РФ, Правительство РФ
23:37 29.12.2025
 
Правительство утвердило новый перечень генерирующих энергообъектов

Кабмин утвердил новый перечень строительства генерирующих энергообъектов

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, говорится в распоряжении правительства.
"Утвердить перечень генерирующих объектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка, и технические требования к генерирующим объектам, подлежащим строительству", - сказано в документе.
Запланировано строительства многих станций на юге России. Среди них станции в Крыму: три объекта на Трудовой ГТЭС с датами начала поставки мощности в ноябре 2027 года, декабре 2027 года и январе 2028 года и Таврическая ТЭС со сроком ввода в эксплуатацию в июле 2029 года. В Краснодарском крае в перечень объектов на строительство попали три объекта Ударной ТЭС со сроками ввода в июле 2029 года, январе 2030 года и июле 2030 года, два энергоблока Динской ТЭС в январе 2030 года, энергоблок Краснодарской ТЭЦ в ноябре 2028 года, Джугбинской ТЭС в январе 2030 года и Сочинской ТЭС в январе 2033 года.
В Московской области и Москве запланировано строительство Каширской ГРЭС (начало поставки мощности в декабре 2030 года), ТЭЦ-25 Новая (в декабре 2027 года) и ТЭЦ-26 Новая (в декабре 2028 года). В Перми будет строиться Пермская ТЭЦ-14, срок ввода которой назначен на январь 2032 года, и Саратовская ТЭЦ-2 со сроком ввода в январе 2034 года.
