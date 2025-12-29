Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа - 29.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251229/putin-866014326.html
"Полная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа
"Полная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Полная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом зафиксировал единственно допустимый сценарий для киевского режима —... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T05:10+0300
2025-12-29T05:10+0300
спецоперация на украине
общество
сша
дональд трамп
financial times
владимир путин
владимир зеленский
киев
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_0:0:3397:1912_1920x0_80_0_0_f1067aa38fa512bb891d428043fddecf.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом зафиксировал единственно допустимый сценарий для киевского режима — полную капитуляцию, написал в социальной сети X политолог и журналист Пепе Эскобар, рассуждая о прошедшем ранее саммите во Флориде."После дружественного телефонного разговора Путина и Трампа (1 час 15 минут), что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция", — заявил эксперт.В воскресенье Трамп провел встречу во Флориде с Владимиром Зеленским. Перед этим у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была дружеской, доброжелательной и деловой.Газета Financial Times отметила, что этот диалог вызвал обеспокоенность среди украинских властей накануне встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из близких к украинскому лидеру людей, сложившаяся ситуация ставит его в затруднительное положение.
https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866014144.html
https://1prime.ru/20251229/tramp-866011519.html
сша
киев
Спецоперация на Украине, Общество, США, Дональд Трамп, Financial Times, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Мировая экономика
Спецоперация на Украине, Общество , США, Дональд Трамп, Financial Times, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Мировая экономика
05:10 29.12.2025
 
"Полная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа

Политолог Эскобар: диалог Путина и Трампа лишил смысла переговоры с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом зафиксировал единственно допустимый сценарий для киевского режима — полную капитуляцию, написал в социальной сети X политолог и журналист Пепе Эскобар, рассуждая о прошедшем ранее саммите во Флориде.
"После дружественного телефонного разговора Путина и Трампа (1 час 15 минут), что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция", — заявил эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде
05:03
В воскресенье Трамп провел встречу во Флориде с Владимиром Зеленским. Перед этим у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была дружеской, доброжелательной и деловой.
Газета Financial Times отметила, что этот диалог вызвал обеспокоенность среди украинских властей накануне встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из близких к украинскому лидеру людей, сложившаяся ситуация ставит его в затруднительное положение.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах
01:54
 
Спецоперация на УкраинеОбществоСШАДональд ТрампFinancial TimesВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиевМировая экономика
 
 
