29.12.2025

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом зафиксировал единственно допустимый сценарий для киевского режима — полную капитуляцию, написал в социальной сети X политолог и журналист Пепе Эскобар, рассуждая о прошедшем ранее саммите во Флориде."После дружественного телефонного разговора Путина и Трампа (1 час 15 минут), что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция", — заявил эксперт.В воскресенье Трамп провел встречу во Флориде с Владимиром Зеленским. Перед этим у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была дружеской, доброжелательной и деловой.Газета Financial Times отметила, что этот диалог вызвал обеспокоенность среди украинских властей накануне встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из близких к украинскому лидеру людей, сложившаяся ситуация ставит его в затруднительное положение.

