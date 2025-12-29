"Полная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа
Политолог Эскобар: диалог Путина и Трампа лишил смысла переговоры с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом зафиксировал единственно допустимый сценарий для киевского режима — полную капитуляцию, написал в социальной сети X политолог и журналист Пепе Эскобар, рассуждая о прошедшем ранее саммите во Флориде.
"После дружественного телефонного разговора Путина и Трампа (1 час 15 минут), что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция", — заявил эксперт.
В воскресенье Трамп провел встречу во Флориде с Владимиром Зеленским. Перед этим у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была дружеской, доброжелательной и деловой.
Газета Financial Times отметила, что этот диалог вызвал обеспокоенность среди украинских властей накануне встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из близких к украинскому лидеру людей, сложившаяся ситуация ставит его в затруднительное положение.