Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому - 29.12.2025, ПРАЙМ
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times."В очередной раз Путин получил... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:22+0300
2025-12-29T09:22+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times."В очередной раз Путин получил дипломатическое преимущество перед переговорами в Мар-а-Лаго. На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп", — говорится в публикации.По утверждению газеты, глава российского государства, похоже, смог повлиять на позицию Трампа до его переговоров с Зеленским.Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
https://1prime.ru/20251229/peregovory-866020170.html
https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866001143.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
09:22 29.12.2025
 
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому

Times: Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times.

"В очередной раз Путин получил дипломатическое преимущество перед переговорами в Мар-а-Лаго. На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
08:34
По утверждению газеты, глава российского государства, похоже, смог повлиять на позицию Трампа до его переговоров с Зеленским.

Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:01
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала