СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
Times: Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times.
"В очередной раз Путин получил дипломатическое преимущество перед переговорами в Мар-а-Лаго. На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп", — говорится в публикации.
По утверждению газеты, глава российского государства, похоже, смог повлиять на позицию Трампа до его переговоров с Зеленским.
Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
