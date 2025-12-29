https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html

СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому

СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому - 29.12.2025, ПРАЙМ

СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому

Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times."В очередной раз Путин получил... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T09:22+0300

2025-12-29T09:22+0300

2025-12-29T09:22+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times."В очередной раз Путин получил дипломатическое преимущество перед переговорами в Мар-а-Лаго. На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп", — говорится в публикации.По утверждению газеты, глава российского государства, похоже, смог повлиять на позицию Трампа до его переговоров с Зеленским.Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.

https://1prime.ru/20251229/peregovory-866020170.html

https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866001143.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин