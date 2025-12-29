Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/putin-866027877.html
Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил
Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил
Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T11:07+0300
2025-12-29T11:07+0300
бизнес
россия
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно (не более 250 сигарет и не более 10 литров алкоголя). Штраф для граждан за совершение такого административного правонарушения составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.
бизнес, россия, владимир путин, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕАЭС
11:07 29.12.2025
 
Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил

Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение таможенных правил

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно (не более 250 сигарет и не более 10 литров алкоголя).
Штраф для граждан за совершение такого административного правонарушения составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.
