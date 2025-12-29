https://1prime.ru/20251229/putin-866027877.html

Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил

Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил

Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T11:07+0300

2025-12-29T11:07+0300

2025-12-29T11:07+0300

бизнес

россия

владимир путин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно (не более 250 сигарет и не более 10 литров алкоголя). Штраф для граждан за совершение такого административного правонарушения составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.

https://1prime.ru/20251229/putin-866027708.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, еаэс