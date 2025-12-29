https://1prime.ru/20251229/putin-866027877.html
Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил
Путин подписал закон, смягчающий наказание за нарушение таможенных правил
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно (не более 250 сигарет и не более 10 литров алкоголя). Штраф для граждан за совершение такого административного правонарушения составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.
