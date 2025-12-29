Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин собрал совещание по ситуации в зоне СВО - 29.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Путин собрал совещание по ситуации в зоне СВО
Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет рабочее совещание.
Новости
общество, россия, рф, владимир путин, дмитрий песков
Спецоперация на Украине
16:28 29.12.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет рабочее совещание.
Ветеран боевых действий - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации
26 декабря, 18:53
 
Спецоперация на Украине
 
 
