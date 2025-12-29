https://1prime.ru/20251229/putin-866041920.html
Путин собрал совещание по ситуации в зоне СВО
Путин собрал совещание по ситуации в зоне СВО - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин собрал совещание по ситуации в зоне СВО
Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:28+0300
2025-12-29T16:28+0300
2025-12-29T16:28+0300
спецоперация на украине
общество
россия
рф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет рабочее совещание.
https://1prime.ru/20251226/svo-865955771.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин собрал совещание по ситуации в зоне СВО
Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО