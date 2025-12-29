https://1prime.ru/20251229/putin-866043653.html
Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин
Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин - 29.12.2025, ПРАЙМ
Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин
Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:43+0300
2025-12-29T16:43+0300
2025-12-29T16:43+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. "Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
https://1prime.ru/20251229/gerasimov-866042801.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, ВСУ
Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин
Путин: подразделения ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения