https://1prime.ru/20251229/putin-866043653.html

Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин - 29.12.2025, ПРАЙМ

Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T16:43+0300

2025-12-29T16:43+0300

2025-12-29T16:43+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. "Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

https://1prime.ru/20251229/gerasimov-866042801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, всу