Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. "Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
16:43 29.12.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
"Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России
16:36
 
