Российский рынок акций уверенно растет в понедельник
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост на последних понедельничных торгах года за счёт внешнего позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск подскакивает на 1,88% относительно предыдущего закрытия, до 2 806,61 пункта. "Российский фондовый рынок уверенно растет в понедельник, сохраняя позитивную динамику конца прошлой недели. Индекс Мосбиржи по состоянию на 14:00 мск прибавил порядка 1,8% и впервые с середины сентября превысил отметку 2800 пунктов", - отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам". "Индекс Мосбиржи проводит предпоследний торговый день на подъеме, торгуясь над 2800 пунктов у трехмесячных вершин. Всплеск активности покупателей связан с... новостным фоном – в выходные продолжились встречи и телефонные контакты на высшем уровне по линии РФ - США и США-Украина", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". При этом ситуация неоднозначная – рубль укрепляется, а нефть дорожает после локальной коррекции, добавил он. Так, мартовский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,89%, до 61,38 доллара за баррель. "Поддержку отечественным акциям оказывает обнадеживающие новости, касающиеся процесса урегулирования украинского конфликта. Кроме того, позитивным фактором для российского рынка сегодня выступает рост цен на нефть и основные промышленные металлы", - резюмирует Додонов. В лидерах роста стоимости — акции "Фармсинтеза" (+7,3%), префы "Ленэнерго" (+4,27%), обыкновенные акции ДВМП (+4%), ТМК (+3,02%), НЛМК (+2,95%), а также "Лукойла" (+2,95%). Участники торгов также ждут решения "Лукойла" о дивидендах, отметил Додонов. В лидерах снижения котировок — акции Московского кредитного банка (−0,82%), "Селигдара" (−0,77%), "Мечела" (−0,72%), "Фосагро" (−0,69%) и "Акрона" (−0,61%). Шепелев ожидает, что индекс Мосбиржи завершит день недалеко от 2800 пунктов. И если к вечеру не появятся какие-то новые негативные сообщения, можно будет рассчитывать на закрытие текущей торговой сессии в РФ в зеленой зоне, считает Додонов.
