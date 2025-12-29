Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением - 29.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251229/rynok-866052328.html
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением - 29.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую понедельника снижением на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T19:49+0300
2025-12-29T19:50+0300
экономика
рынок
торги
россия
рф
новгородская область
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую понедельника снижением на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2 742,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1%, до 1 138,93 пункта, долларовый РТС - на 0,15%, до 1 115,35 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дорожал на 2,31%, до 61,63 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи демонстрировал рост большую часть дня, однако незадолго до окончания основной торговой сессии он перешел к снижению на заявлениях Лаврова. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил Лавров ранее в понедельник. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он. Индекс Мосбиржи в понедельник в течение дня показывал уверенный рост, на время выйдя выше 2800 пунктов, к максимумам с сентября, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Большинство бумаг торговались в зеленой зоне, в лидерах - акции "Лукойла", акционеры компании одобрили предложение совета совета директоров, утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 397 рублей за акцию, добавил эксперт. "Обороты торгов в предпоследний день года ожидаемо невысокие - участники рынка уходят в праздники, а крупные игроки предпочитают фиксировать позиции", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+4,92%), префы "Ленэнерго" (+3,72%), обыкновенные акции ДВМП (+2,74%), "Т Технологий" (+0,85%) и НЛМК (+0,81%). Бумаги "Полюса" (-3,95%) и "Селигдара" (-2,12%) корректировались после отступления цен на золото от достигнутого в пятницу очередного исторического максимума 4584 доллара за унцию, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Также лидерах снижения - бумаги "Алросы" (-4,23%), Московского кредитного банка (-2,98%), "ВК" (−2,88%), "Распадской" (−2,74%) и "Группы Позитив" (−2,69%). В финальную сессию года Шепелев ожидает индекс Мосбиржи на уровне 2725-2825 пунктов.
рф
новгородская область
рынок, торги, россия, рф, новгородская область, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, РФ, Новгородская область, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
19:49 29.12.2025 (обновлено: 19:50 29.12.2025)
 
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением

Рынок акций завершил торги снижением на фоне заявлений о попытке атаки ВСУ на резиденцию

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую понедельника снижением на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2 742,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1%, до 1 138,93 пункта, долларовый РТС - на 0,15%, до 1 115,35 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дорожал на 2,31%, до 61,63 доллара за баррель.
Индекс Мосбиржи демонстрировал рост большую часть дня, однако незадолго до окончания основной торговой сессии он перешел к снижению на заявлениях Лаврова.
Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил Лавров ранее в понедельник. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он.
Индекс Мосбиржи в понедельник в течение дня показывал уверенный рост, на время выйдя выше 2800 пунктов, к максимумам с сентября, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Большинство бумаг торговались в зеленой зоне, в лидерах - акции "Лукойла", акционеры компании одобрили предложение совета совета директоров, утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 397 рублей за акцию, добавил эксперт.
"Обороты торгов в предпоследний день года ожидаемо невысокие - участники рынка уходят в праздники, а крупные игроки предпочитают фиксировать позиции", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+4,92%), префы "Ленэнерго" (+3,72%), обыкновенные акции ДВМП (+2,74%), "Т Технологий" (+0,85%) и НЛМК (+0,81%).
Бумаги "Полюса" (-3,95%) и "Селигдара" (-2,12%) корректировались после отступления цен на золото от достигнутого в пятницу очередного исторического максимума 4584 доллара за унцию, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Также лидерах снижения - бумаги "Алросы" (-4,23%), Московского кредитного банка (-2,98%), "ВК" (−2,88%), "Распадской" (−2,74%) и "Группы Позитив" (−2,69%).
В финальную сессию года Шепелев ожидает индекс Мосбиржи на уровне 2725-2825 пунктов.
19:09
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯРФНовгородская областьМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
