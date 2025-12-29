Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением
Рынок акций завершил торги снижением на фоне заявлений о попытке атаки ВСУ на резиденцию
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую понедельника снижением на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из данных Московской биржи.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дорожал на 2,31%, до 61,63 доллара за баррель.
Индекс Мосбиржи демонстрировал рост большую часть дня, однако незадолго до окончания основной торговой сессии он перешел к снижению на заявлениях Лаврова.
Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил Лавров ранее в понедельник. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он.
Индекс Мосбиржи в понедельник в течение дня показывал уверенный рост, на время выйдя выше 2800 пунктов, к максимумам с сентября, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Большинство бумаг торговались в зеленой зоне, в лидерах - акции "Лукойла", акционеры компании одобрили предложение совета совета директоров, утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 397 рублей за акцию, добавил эксперт.
"Обороты торгов в предпоследний день года ожидаемо невысокие - участники рынка уходят в праздники, а крупные игроки предпочитают фиксировать позиции", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Бумаги "Полюса" (-3,95%) и "Селигдара" (-2,12%) корректировались после отступления цен на золото от достигнутого в пятницу очередного исторического максимума 4584 доллара за унцию, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Также лидерах снижения - бумаги "Алросы" (-4,23%), Московского кредитного банка (-2,98%), "ВК" (−2,88%), "Распадской" (−2,74%) и "Группы Позитив" (−2,69%).
В финальную сессию года Шепелев ожидает индекс Мосбиржи на уровне 2725-2825 пунктов.