Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером
2025-12-29T22:04+0300
экономика
нефть
торги
ближний восток
йемен
саудовская аравия
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на сохранении напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 21.16 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,73% - 61,28 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 57,89 доллара. Аналитики отмечают, что сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в частности ситуация в Йемене, поддерживает рост котировок нефти. Рынки опасаются потенциальных перебоев поставок сырья из региона. "Внимание рынка сместилось в сторону Ближнего Востока, где новая нестабильность, включая авиаудары Саудовской Аравии по Йемену, продолжает создавать ожидания перебоев поставок", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Gelber & Associates. На понедельник была запланирована публикация еженедельной статистики о запасах нефти США, однако минэнерго страны сообщило о ее переносе. Ведомство не уточнило новое время публикации.
