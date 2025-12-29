Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/tseny-866055746.html
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером - 29.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером
Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на сохранении напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T22:04+0300
2025-12-29T22:04+0300
экономика
нефть
торги
ближний восток
йемен
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/76456/04/764560457_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_eba1e3fe07e17121f34ae764f514761d.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на сохранении напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 21.16 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,73% - 61,28 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 57,89 доллара. Аналитики отмечают, что сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в частности ситуация в Йемене, поддерживает рост котировок нефти. Рынки опасаются потенциальных перебоев поставок сырья из региона. "Внимание рынка сместилось в сторону Ближнего Востока, где новая нестабильность, включая авиаудары Саудовской Аравии по Йемену, продолжает создавать ожидания перебоев поставок", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Gelber &amp; Associates. На понедельник была запланирована публикация еженедельной статистики о запасах нефти США, однако минэнерго страны сообщило о ее переносе. Ведомство не уточнило новое время публикации.
https://1prime.ru/20251229/zoloto-866047634.html
ближний восток
йемен
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76456/04/764560457_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c8db6c7298640afc7f8a98b93c69513f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, ближний восток, йемен, саудовская аравия
Экономика, Нефть, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
22:04 29.12.2025
 
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером

Мировые цены на нефть растут на 2% на геополитической ситуации на Ближнем Востоке

© fotolia.com / goce risteskiНефтянной насос
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Нефтянной насос. Архивное фото
© fotolia.com / goce risteski
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на сохранении напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 21.16 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,73% - 61,28 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 57,89 доллара.
Аналитики отмечают, что сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в частности ситуация в Йемене, поддерживает рост котировок нефти. Рынки опасаются потенциальных перебоев поставок сырья из региона.
"Внимание рынка сместилось в сторону Ближнего Востока, где новая нестабильность, включая авиаудары Саудовской Аравии по Йемену, продолжает создавать ожидания перебоев поставок", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Gelber & Associates.
На понедельник была запланирована публикация еженедельной статистики о запасах нефти США, однако минэнерго страны сообщило о ее переносе. Ведомство не уточнило новое время публикации.
Золотые слитки
Биржевая цена золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию
17:43
 
ЭкономикаНефтьТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКЙЕМЕНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала