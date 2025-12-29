https://1prime.ru/20251229/ukraina-866011191.html
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор киевскому режиму
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор киевскому режиму - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор киевскому режиму
В России рассматривают украинское руководство как террористическую организацию, и всех его членов ожидает суровое наказание, заявил бывший офицер разведки... | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В России рассматривают украинское руководство как террористическую организацию, и всех его членов ожидает суровое наказание, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канала."Украинское руководство — террористическая организация, россияне считают их таковыми. <…> Ни у кого из них не будет шанса насладиться жизнью, потому что все они — ходячие мертвецы", — сказал аналитик.По его мнению, проигрыш Украины в конфликте окажет разрушительное воздействие и на Североатлантический альянс."Когда Украина рухнет, это будет конец и для НАТО. Организация не переживет крах Украины", — заключил Риттер.Согласно информации Минобороны, за прошедшую неделю российские войска освободили 13 населенных пунктов: один — в Днепропетровской области, три в — Харьковской, четыре — в Запорожской и пять — в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ.
В России рассматривают украинское руководство как террористическую организацию, и всех его членов ожидает суровое наказание, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канала
.
"Украинское руководство — террористическая организация, россияне считают их таковыми. <…> Ни у кого из них не будет шанса насладиться жизнью, потому что все они — ходячие мертвецы", — сказал аналитик.
По его мнению, проигрыш Украины в конфликте окажет разрушительное воздействие и на Североатлантический альянс.
"Когда Украина рухнет, это будет конец и для НАТО. Организация не переживет крах Украины", — заключил Риттер.
Согласно информации Минобороны, за прошедшую неделю российские войска освободили 13 населенных пунктов: один — в Днепропетровской области, три в — Харьковской, четыре — в Запорожской и пять — в Донецкой Народной Республике.
