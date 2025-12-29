Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В России рассматривают украинское руководство как террористическую организацию, и всех его членов ожидает суровое наказание, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канала."Украинское руководство — террористическая организация, россияне считают их таковыми. &lt;…&gt; Ни у кого из них не будет шанса насладиться жизнью, потому что все они — ходячие мертвецы", — сказал аналитик.По его мнению, проигрыш Украины в конфликте окажет разрушительное воздействие и на Североатлантический альянс."Когда Украина рухнет, это будет конец и для НАТО. Организация не переживет крах Украины", — заключил Риттер.Согласно информации Минобороны, за прошедшую неделю российские войска освободили 13 населенных пунктов: один — в Днепропетровской области, три в — Харьковской, четыре — в Запорожской и пять — в Донецкой Народной Республике.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Скотт Риттер, НАТО
01:20 29.12.2025 (обновлено: 01:21 29.12.2025)
 
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор киевскому режиму

Аналитик Риттер: представителей украинской власти ожидает суровое наказание

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В России рассматривают украинское руководство как террористическую организацию, и всех его членов ожидает суровое наказание, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канала.
"Украинское руководство — террористическая организация, россияне считают их таковыми. <…> Ни у кого из них не будет шанса насладиться жизнью, потому что все они — ходячие мертвецы", — сказал аналитик.
По его мнению, проигрыш Украины в конфликте окажет разрушительное воздействие и на Североатлантический альянс.
"Когда Украина рухнет, это будет конец и для НАТО. Организация не переживет крах Украины", — заключил Риттер.
Согласно информации Минобороны, за прошедшую неделю российские войска освободили 13 населенных пунктов: один — в Днепропетровской области, три в — Харьковской, четыре — в Запорожской и пять — в Донецкой Народной Республике.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Не будет". В Раде сообщили о важном сигнале Зеленскому от Путина и Трампа
27 декабря, 20:03
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАСкотт РиттерНАТО
 
 
