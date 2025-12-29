https://1prime.ru/20251229/ukraina-866017408.html

"Режим падет быстро". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости

Быстрое крушение киевского режима может уменьшить риск возобновления масштабного конфликта, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Быстрое крушение киевского режима может уменьшить риск возобновления масштабного конфликта, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. "Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падет киевский режим", — написал он.Кошкович считает, что чем быстрее произойдет падение киевской власти, тем более жестким будет проявление насилия на Украине, что "может содействовать предотвращению нового крупного конфликта". Однако, если Владимиру Зеленскому или его преемнику удастся сохранить контроль, аналитик прогнозирует вероятность нового противостояния с Россией.В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам переговоров американский лидер сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта и предупредил Украину о риске потери дополнительных территорий, если мирное соглашение не будет заключено вовремя.До встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась час 15 минут и состоялась по инициативе американской стороны. Разговор прошел в дружеской и конструктивной атмосфере, и Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. На встрече обсуждалась суть мирной инициативы, но добиться компромисса не удалось.Через несколько дней в Берлине состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи стало известно, что западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в обмен на это американцы потребовали от Украины согласиться на определенные территориальные уступки.

