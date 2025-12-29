Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий - 29.12.2025
Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий
Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий - 29.12.2025, ПРАЙМ
Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий
Громкий энергетический скандал на Украине, связанный с "Энергоатомом", доказал наличие коррупции во власти страны, считает экс-глава украинской энергетической... | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Громкий энергетический скандал на Украине, связанный с "Энергоатомом", доказал наличие коррупции во власти страны, считает экс-глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Это дело является таким элементом большей гораздо мозаики. И эта большая картинка, она заключается в том, что, собственно, обнаружил "миндичгейт". "Миндичгейт" обнаружил не коррупцию в "Энергоатоме", "Миндичгейт" обнаружил коррупцию власти на примере "Энергоатома", как одна из самых больших кормушек", - заявил он в интервью украинскому YouTube-каналу "Что с экономикой?". Он добавил, что дело, которое возбудили против него на Украине, было началом всей операции по коррупционной схеме, и отметил, что "Укрэнерго" рано или поздно может оказаться в ситуации "Энергоатома" и попасть под коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
украина
22:43 29.12.2025
 
Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий

Кудрицкий: энергетический скандал доказал наличие коррупции во власти Украины

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Громкий энергетический скандал на Украине, связанный с "Энергоатомом", доказал наличие коррупции во власти страны, считает экс-глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Это дело является таким элементом большей гораздо мозаики. И эта большая картинка, она заключается в том, что, собственно, обнаружил "миндичгейт". "Миндичгейт" обнаружил не коррупцию в "Энергоатоме", "Миндичгейт" обнаружил коррупцию власти на примере "Энергоатома", как одна из самых больших кормушек", - заявил он в интервью украинскому YouTube-каналу "Что с экономикой?".
Он добавил, что дело, которое возбудили против него на Украине, было началом всей операции по коррупционной схеме, и отметил, что "Укрэнерго" рано или поздно может оказаться в ситуации "Энергоатома" и попасть под коррупционный скандал.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
