Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий

Кудрицкий: энергетический скандал доказал наличие коррупции во власти Украины
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Громкий энергетический скандал на Украине, связанный с "Энергоатомом", доказал наличие коррупции во власти страны, считает экс-глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Это дело является таким элементом большей гораздо мозаики. И эта большая картинка, она заключается в том, что, собственно, обнаружил "миндичгейт". "Миндичгейт" обнаружил не коррупцию в "Энергоатоме", "Миндичгейт" обнаружил коррупцию власти на примере "Энергоатома", как одна из самых больших кормушек", - заявил он в интервью украинскому YouTube-каналу "Что с экономикой?".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.