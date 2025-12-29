https://1prime.ru/20251229/ukraina-866056581.html

Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий

Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий - 29.12.2025, ПРАЙМ

Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий

Громкий энергетический скандал на Украине, связанный с "Энергоатомом", доказал наличие коррупции во власти страны, считает экс-глава украинской энергетической... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T22:43+0300

2025-12-29T22:43+0300

2025-12-29T22:43+0300

газ

мировая экономика

украина

энергоатом

набу

укрэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Громкий энергетический скандал на Украине, связанный с "Энергоатомом", доказал наличие коррупции во власти страны, считает экс-глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Это дело является таким элементом большей гораздо мозаики. И эта большая картинка, она заключается в том, что, собственно, обнаружил "миндичгейт". "Миндичгейт" обнаружил не коррупцию в "Энергоатоме", "Миндичгейт" обнаружил коррупцию власти на примере "Энергоатома", как одна из самых больших кормушек", - заявил он в интервью украинскому YouTube-каналу "Что с экономикой?". Он добавил, что дело, которое возбудили против него на Украине, было началом всей операции по коррупционной схеме, и отметил, что "Укрэнерго" рано или поздно может оказаться в ситуации "Энергоатома" и попасть под коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

https://1prime.ru/20251207/ssha-865288879.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, украина, энергоатом, набу, укрэнерго