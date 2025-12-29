https://1prime.ru/20251229/vsu-866049701.html

ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - сказал он.

Новости

