ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области
ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области - 29.12.2025, ПРАЙМ
ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области
Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 29.12.2025, ПРАЙМ
спецоперация на украине
россия
общество
рф
новгородская область
сергей лавров
владимир путин
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - сказал он.
россия, общество , рф, новгородская область, сергей лавров, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, Новгородская область, Сергей Лавров, Владимир Путин
ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области
