ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области - 29.12.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области
Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 29.12.2025
2025-12-29T18:30+0300
2025-12-29T18:30+0300
спецоперация на украине
россия
общество
рф
новгородская область
сергей лавров
владимир путин
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - сказал он.
россия, общество, рф, новгородская область, сергей лавров, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество, РФ, Новгородская область, Сергей Лавров, Владимир Путин
18:30 29.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
БПЛА. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
Подразделения ВСУ отступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин
16:43
 
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество, РФ, Новгородская область, Сергей Лавров, Владимир Путин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала