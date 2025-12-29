"Мы победим русских": на Западе рассказали о планах на 2026 год
Профессор Дизен: Украина в тяжелом положении и вряд ли выдержит наступающий год
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Запад, не сумев победить Россию в военном противостоянии, обрекает Украину на развал и окончательное поражение к 2026 году, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью политологу Сайрусу Янссену на его YouTube-канале.
"Европейцы больше не видят для себя будущего. <…> Если мы (европейцы. — Прим. ред.) победим русских, мы создадим многотысячную украинскую армию, которая послужит сдерживающим фактором против России и нашим прикрытием. <…> Но мы не побеждаем. Мы уже проиграли. И это имеет глубокие последствия. <…> Месяц за месяцем темпы боевых действий все больше склоняются в пользу России. У украинцев сейчас огромная проблема с людскими ресурсами. Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создает новые проблемы. <…> Поэтому, как только у них возникает одна проблема, все начинает разваливаться. И это видно по военной силе, экономической, а также международной поддержке", — отметил он.
Ученый считает, что осознание западными странами неизбежности распада киевского режима подталкивает к началу переговорного процесса, который может предотвратить окончательный разгром Украины в новом году.
"Поскольку Украина проигрывает войну, то кто захочет делать ставку на проигравшую лошадь? Поэтому американцы сейчас уходят и перестраивают свою позицию, выступая в роли посредников, пытаясь сблизить европейцев, украинцев и русских. Так что нет, я думаю, все очень быстро разваливается. Мне трудно поверить, что эта война продлится дольше 2026 года", — резюмирует Дизен.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что военные неудачи должны побудить Киев к началу переговоров. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что украинские войска теряют силы и боеспособность.
Президент Владимир Путин в интервью India Today подчеркнул, что территории под контролем Киева будут либо освобождены вооруженным путем, либо украинская армия покинет их, прекратив насилие над мирными жителями.