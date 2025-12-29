Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал громкое заявление после встречи с Трампом
2025-12-29T15:35+0300
2025-12-29T15:35+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".Он добавил, что сделает это только после получения гарантий безопасности."Перемирие без гарантий безопасности не означает окончания войны. Гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", — заявил Зеленский.Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
украина
украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:35 29.12.2025
 
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".

Он добавил, что сделает это только после получения гарантий безопасности.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала