Зеленский сделал громкое заявление после встречи с Трампом
Зеленский заявил, что не будет отменять мобилизацию на Украине после перемирия
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".
Он добавил, что сделает это только после получения гарантий безопасности.
"Перемирие без гарантий безопасности не означает окончания войны. Гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", — заявил Зеленский.
Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
