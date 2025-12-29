https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866039944.html

Зеленский сделал громкое заявление после встречи с Трампом

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".Он добавил, что сделает это только после получения гарантий безопасности."Перемирие без гарантий безопасности не означает окончания войны. Гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", — заявил Зеленский.Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

